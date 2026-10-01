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Trump'tan Powell'a istifa çağrısı! Milyarlarca dolarlık maliyeti gerekçe gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed binalarının yenilenme projesindeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek eski Fed Başkanı Jerome Powell'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaya zorlanması gerektiğini söyledi.

Trump’tan Powell’a istifa çağrısı! Milyarlarca dolarlık maliyeti gerekçe gösterdi

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2026 10:05

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski Başkanı Jerome Powell'ın, Fed binalarının yenilenmesi projesindeki maliyet aşımı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaya zorlanması gerektiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Genel Müfettişlik Ofisi'nin (OIG) projeye ilişkin yayımladığı rapora dikkat çekti.

FED'İN YENİLEME PROJESİNDE MALİYETLER 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Fed Genel Müfettişlik Ofisi'nin 29 Eylül 2026 tarihli raporunda, Eccles ve 1951 binalarının yenileme projesinin yönetimi ve inşaat maliyetleri incelendi. Rapora göre projenin bütçesi, Fed'in Şubat 2020'de belirlediği 921 milyon dolardan, 2024'teki en son revize bütçede 2,018 milyar dolara yükseldi.

OIG, Fed Yönetim Kurulu'nun proje yönetiminde yeterince etkin hareket etmediğini ve maliyet yönetimine ilişkin bazı uygulamalardan tekrar tekrar sapıldığını belirledi. Raporda ayrıca, projenin büyüklüğü ve karmaşıklığını yönetmek için kurum içi proje yönetiminin yetersiz kaldığı ifade edildi.

Müfettişlik Ofisi, maliyet artışlarının bir bölümünün daha iyi yönetim ve maliyet kontrolüyle sınırlandırılabileceği sonucuna varırken, raporda bu konulara ilişkin 7 tavsiye sunuldu. Fed Yönetim Kurulu'nun tavsiyeleri kabul ettiği bildirildi.

TRUMP: POWELL İSTİFAYA ZORLANMALI

Trump, raporun yenileme projesinin yönetiminde eksiklikler olduğunu ortaya koyduğunu savunarak Powell'ın Yönetim Kurulu'ndan istifaya zorlanması gerektiğini söyledi.

Trump paylaşımında, "Bina, rekor kıran bir hızla bütçeyi aşmış durumda ve en azından 'çok geç' Powell Kurul'dan istifaya zorlanmalı. Bir binayı bile yönetemiyor ve yüksek faiz oranı politikasını yönetmesine kesinlikle izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'a raporu incelemesi talimatı verdiğini belirtti. Yenileme projesinin tamamlandığında maliyetinin 4 milyar doları aşabileceğini ve inşaatın gerektiği şekilde tamamlanamayabileceğini savundu.

Trump, paylaşımında ayrıca "Yapının ihtişamını tamamen koruyarak 25 milyon dolara çok daha iyi bir renovasyon yapabilirdim ve üstüne param bile artardı. Binanın güzelliğini ve şanlı tarihini tamamen yok ettiler. Bu Jerome Powell'ın suçu ve derhal istifaya zorlanmalı. Eğer istifa etmezse, her ikisi de tamamen kabul edilemez olan yolsuzluk veya beceriksizlikten dolayı ABD hükümeti tarafından en üst düzeyde dava edilmeli." ifadelerini kullandı.

OIG RAPORUNDA CEZAİ İHLAL TESPİT EDİLMEDİ

Fed Genel Müfettişlik Ofisi'nin raporu, proje yönetimi ve maliyet kontrolündeki eksikliklere odaklanırken, Bloomberg HT'nin aktardığı rapor bulgularına göre cezai bir ihlal veya idari suistimal tespit edilmedi.

Trump ayrıca yenileme projesi kapsamında söz konusu binaya kendi adının verilmesini istemediğini ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FED #JEROME POWELL #DONALD TRUMP

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