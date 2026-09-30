Avrupa Birliği’nden aday ülkelere yeni teklif: Tek pazara kademeli erişim

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelere üyelik süreçleri devam ederken tek pazara, araştırma programlarına ve sanayi işbirliği imkanlarına kademeli erişim sağlanmasını değerlendiriyor. Politico'nun ulaştığı AB Komisyonu taslağına göre ekonomik imkanlar, dış politika hedeflerine uyum ve reform şartlarına bağlanacak.

TEK PAZARDA KADEMELİ ENTEGRASYON

Taslağa göre AB, hasım devletlere ve endüstriyel rakiplere karşı birlikle hareket etmeyi kabul eden aday ülkelerin ekonomisini daha fazla açmayı planlıyor.

Aday ülkelerin, mallar, hizmetler, sermaye ve kişilerin serbestçe dolaşabildiği ortak ekonomik alan olan tek pazara erişiminin artırılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra araştırma programları ve sanayi işbirliği imkanlarından daha fazla yararlanılması da değerlendiriliyor.

Ekonomik yakınlaşmada tek pazar öncelikli alan olacak. Aday ülkelerin daha erken entegrasyonunun AB şirketlerine yeni fırsatlar sunması, Avrupa değer zincirlerini güçlendirmesi ve stratejik bağımlılıkları azaltması hedefleniyor.

Mevzuat uyumu ve uygulama kapasitesi dikkate alınarak araştırma, yenilikçilik ve sanayi işbirliğinin derinleştirilebileceği alanlar da belirlenecek.

YARI İLETKENLERDEN YAPAY ZEKAYA GENİŞ İŞBİRLİĞİ ALANI

Taslakta yakın işbirliği için değerlendirilen alanlar arasında yarı iletkenler, kuantum teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka ve uzay da yer alıyor.

Aday ülkelere sağlanacak ekonomik imkanların AB'nin dış politika hedeflerine uyum şartına bağlanması planlanıyor.

Tek pazara erişim değerlendirmelerinde stratejik uyumun yanı sıra kritik bağımlılıklar, altyapı ve tedarik zincirlerine yönelik riskleri yönetme kapasitesi dikkate alınacak.

Hassas teknolojilerin AB'nin hasım olarak gördüğü devletlerle ve ticari rakiplerle paylaşılması da aday ülkelerin erişim imkanlarını etkileyebilecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sağlanan imkanların askıya alınması veya geri çekilmesi söz konusu olacak.

NİHAİ HEDEF TAM ÜYELİK

Taslağa göre kademeli entegrasyonun nihai hedefi tam üyelik olacak. Aday ülkelerin katılım sürecini tamamlaması ve kalıcı reformları gerçekleştirmesi gerekliliği devam edecek.

Plan kapsamında Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ için gelecek yıllarda üyelik sürecini hızlandırmaya yönelik yol haritaları hazırlanması öngörülüyor.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanındaki reformların üyelik sonrasında da korunması amacıyla izleme, teşvik ve uygulama mekanizmalarının oluşturulması planlanıyor.

Genişleyen AB içinde kararların gecikmesi veya engellenmesi riskini azaltmak amacıyla daha fazla alanda nitelikli çoğunlukla karar alınması da değerlendiriliyor.

Taslağın 6 Ekim'de üst düzey AB yetkililerine sunulması, 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.