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Ev almak isteyenleri ilgilendiren gelişme! ABD'de mortgage faizleri son 2 yılın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,12'den yüzde 7,3'e yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Faizlerdeki yükselişin etkisiyle mortgage başvuruları haftalık bazda yüzde 6 azaldı.

Ev almak isteyenleri ilgilendiren gelişme! ABD’de mortgage faizleri son 2 yılın zirvesinde
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 15:40

ABD'de konut kredisi faizlerindeki yükseliş devam etti. Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,12'den yüzde 7,3'e çıktı ve Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

MORTGAGE BAŞVURULARINDA YÜZDE 6 DÜŞÜŞ

MBA verilerine göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 6 geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 azaldı.

Faiz oranlarındaki yükselişin konut kredisi talebini olumsuz etkilediği görüldü.

15 YILLIK MORTGAGE FAİZİ DE YÜKSELDİ

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten yüzde 6,56'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yükselmesinin borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage faizinin Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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