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Üç aylık yavaşlama sona erdi: ABD'de istihdam beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İstihdam artışında hizmet ve üretim sektörlerindeki yükseliş etkili oldu.

Üç aylık yavaşlama sona erdi: ABD’de istihdam beklentileri aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 16:37

Son Güncelleme Tarihi 30 Eylül 2026 16:43

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi arttı. ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Ulusal İstihdam Raporu'na göre, piyasa beklentisi özel sektör istihdamının 73 bin kişi artması yönündeydi.

İSTİHDAM ARTIŞI HEM HİZMETTE HEM ÜRETİMDE

Özel sektör istihdamında ağustosta yaşanan artışa ilişkin veri 38 binden 36 bine revize edildi.

Eylülde istihdam hizmet sektöründe 59 bin, üretim sektöründe ise 31 bin kişi arttı.

ÜCRETLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP verilerine göre, yıllık brüt ücret artışı eylülde işinde kalan çalışanlar için yüzde 4,4 oldu.

Aynı dönemde iş değiştiren çalışanların yıllık brüt ücret artışı ise yüzde 7,3 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde raporun güçlü olduğunu belirterek, "İstihdam artışı üç aylık bir yavaşlamanın ardından yeniden hız kazandı ve ücret artışı sağlam seyrini korudu." ifadelerini kullandı.

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