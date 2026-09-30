Kriptoda üçüncü çeyrek rallisi! Altcoinler Bitcoin’i geride bıraktı

Bitcoin, haftanın üçüncü işlem gününde sınırlı hareket ederken yüzde 0,7 değer kaybederek 83 bin 383,7 dolara geriledi. Saat 09.02 itibarıyla bu seviyede işlem gören Bitcoin'in üçüncü çeyrekteki toplam kazancı ise yüzde 42'ye ulaştı.

ABD'DE DÜZENLEME BEKLENTİSİ BITCOIN'İ DESTEKLEDİ

Bitcoin'in üçüncü çeyrekteki yükselişinde ABD'de kripto para düzenlemelerine yönelik artan iyimserlik etkili oldu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) attığı adımlar piyasadaki beklentileri desteklerken, yatırımcılar Clarity Yasası'nın başarısızlığını büyük ölçüde göz ardı etti.

Bitcoin, ABD'nin mali görünümüne ilişkin artan endişelerden de destek buldu. Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesine katkıda bulundu.

Bitcoin'in en büyük kurumsal sahiplerinden Strategy Inc. de çeyrek boyunca kripto para alımlarına yeniden başladı.

TAHVİL GETİRİLERİ VE İRAN GERİLİMİ TAKİP EDİLİYOR

Bitcoin, yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle Eylül başında ulaştığı sekiz aylık zirvelerden geri çekildi. Fed'in faiz politikasına ilişkin sıkı görünüm de kripto para üzerindeki baskıyı artırdı.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, Salı günü açıklanan zayıf ekonomik veriler ve daha yumuşak değerlendirmelerin etkisiyle bir miktar hız kesti. Buna rağmen getiriler çok yıllık zirvelere yakın seyrini korudu. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 5,2'nin üzerinde kalırken, 19 yıllık zirveye yakın seviyelerde bulunuyor.

Getirilerdeki yükselişte Fed'in daha fazla faiz artırabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Yatırımcıların ABD'de enflasyonun yüksek kalacağı ve merkez bankasının para politikasını büyük ölçüde sıkı tutacağı yönündeki beklentileri piyasada yakından izleniyor.

Çeyrek sonuna yaklaşılırken ABD-İran savaşına ilişkin belirsizlik de kripto para fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında İran'a barış anlaşması karşılığında taviz teklif edildiğine ilişkin haberleri yalanladı ve İran'ın barış teklifini reddettiğini belirtti.

ALTCOİNLERİN ÇOĞU BITCOIN'İ GERİDE BIRAKTI

Daha geniş kripto para piyasasında Çarşamba günü düşüşler görülse de altcoinlerin önemli bölümü üçüncü çeyrekte Bitcoin'den daha güçlü performans gösterdi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ether yüzde 1,5 düşerek 2 bin 665,88 dolara geriledi. Buna karşın Ether'in üçüncü çeyrekteki yükselişi yaklaşık yüzde 70 oldu.

XRP yüzde 0,4 gerilerken, üçüncü çeyrekteki kazancı yüzde 44,2'ye ulaştı. BNB'nin ise çeyreği yaklaşık yüzde 39 yükselişle tamamlaması bekleniyor.

Cardano'nun üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 70 yükselmesi beklenirken, Chainlink yaklaşık yüzde 100'lük kazançla en güçlü performans gösteren altcoin oldu.

Chainlink'in yerel tokeni LINK, ABD'de kripto paralara yönelik daha olumlu düzenlemelerin merkeziyetsiz finans kullanımını artıracağı beklentilerinden destek aldı.

Memecoin tarafında Dogecoin Çarşamba günü yüzde 1,2 gerilerken, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

Buna rağmen birçok kripto para yıl genelinde halen düşüşte bulunuyor. Kripto sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin azalmasıyla birlikte piyasada yapay zeka temalı işlemlere yönelimin arttığı belirtiliyor.