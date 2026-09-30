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Çin imalatında iki aylık daralma sona erdi

Çin'de imalat sektörü ekonomik aktivitesi, temmuz ve ağustostaki daralmanın ardından eylülde yeniden genişleme bölgesine geçti. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 0,3 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Çin imalatında iki aylık daralma sona erdi
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Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 15:29

Çin'de imalat sektöründeki ekonomik aktivite, iki aylık daralmanın ardından eylülde yeniden genişleme seyrine girdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) verilerine göre imalat PMI, ağustostaki 49,8 seviyesinden 0,3 puan yükselerek eylülde 50,1 oldu.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

İmalat PMI içindeki üretim alt endeksi eylülde 1,3 puan artarak 51,7'ye yükseldi. Talepteki değişimi gösteren yeni siparişler alt endeksi ise 0,1 puan gerileyerek 50,5 oldu ancak genişleme bölgesindeki seyrini korudu.

NBS istatistikçisi Huo Lihui, eylülde imalat sektörünün büyük bölümünde iş ortamının iyileştiğini belirtti. Huo, ankete dahil edilen 21 iş kolunun 12'sinde aktivite artışı bildirildiğini aktardı.

Üretimdeki artışa bağlı olarak şirketlerin tedarik hacminin de yükseldiğine işaret eden Huo, tedarik alt endeksinin 0,5 puan artışla 51'e çıktığını kaydetti.

İMALAT PMI'DA AYLIK DEĞİŞİM

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme bölgesine girmişti.

Endeks, Ocak 2026'da 0,8 puan, Şubat'ta ise 0,3 puan gerileyerek 49'a düştü. Martta 1,4 puan artışla 50,4'e yükselen PMI, nisanda 0,1, mayısta 0,3 puan geriledi.

Haziranda 0,3 puan artarak yeniden genişleme bölgesine geçen endeks, temmuzda 1,1 puan düşüşle 49,2'ye geriledi. Ağustosta ise 0,6 puan artışla 49,8 seviyesine çıktı.

İMALAT DIŞI PMI DA YENİDEN GENİŞLEDİ

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da eylülde yükseldi.

Endeks, 1,2 puan artarak 50,2'ye çıktı ve önceki iki aydaki daralmanın ardından yeniden genişleme bölgesine geçti.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme bölgesinde tamamladıktan sonra ocakta 49,4'e gerilemişti. Şubatta 49,5'e, martta 50,1'e yükselen endeks, nisanda 49,4'e düşmüştü.

Endeks mayısta 50,1'e, haziranda 50,2'ye yükselerek yeniden genişleme bölgesine girerken, temmuzda 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ağustosta ise değişim göstermedi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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