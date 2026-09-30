CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 12.178,02 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 13:19

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,56 puan ve yüzde 0,92 azalışla 12.178,02 puana indi.

Toplam işlem hacmi 59 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,23 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, tahvil faizleri uzun yılların zirvelerine yakın seyretmesine rağmen güçlü şirket karları ve yapay zeka hisselerine yönelik alımlar borsaları desteklerken, yatırımcıların gözü bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından atılabilecek adımlar yer alıyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #BIST 100

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 29 Eylül 2026 11:02
Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100’de gözler kritik seviyelerde Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100'de gözler kritik seviyelerde 29 Eylül 2026 10:17
Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor 29 Eylül 2026 09:53
Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat 29 Eylül 2026 09:51
VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte 29 Eylül 2026 09:47
Küresel piyasalarda tahvil baskısı Küresel piyasalarda tahvil baskısı 29 Eylül 2026 09:17
Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor 29 Eylül 2026 09:11
Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde 29 Eylül 2026 09:00
ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte 29 Eylül 2026 08:54
ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı 29 Eylül 2026 06:20
Citi’den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir Citi'den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir 28 Eylül 2026 17:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi 28 Eylül 2026 17:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.149,5500 Değişim 211,5 Son veri saati:
Düşük 12084,3 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0213 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,7283 Değişim 0,2612 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,7411
Açılış
6.602,0000 Değişim 57,602 Son veri saati:
Düşük 6565,489 Yüksek 6623,091
Açılış
96,0359 Değişim 1,4899 Son veri saati:
Düşük 95,8471 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler