Almanya’da enflasyon Aralık 2023’ten bu yana en yüksek seviyede

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,3'e yükselerek Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, enflasyondaki yükselişte enerji maliyetlerindeki hızlı artış etkili oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,8, ağustosta yüzde 2,9 olarak gerçekleşmişti. Eylülde ise yüzde 3,3'e yükseldi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE de yıllık yüzde 3,3, aylık yüzde 0,6 yükseldi.

Piyasalarda AB uyumlu TÜFE'nin yüzde 3, ulusal standarttaki TÜFE'nin ise yüzde 3,1 seviyesine çıkması bekleniyordu.

Almanya'daki enflasyon böylece Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam etti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZLANDI

Eylülde gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyondaki yükselişin ana unsurlarından biri enerji fiyatlarındaki artış oldu. Enerji ürünlerinin fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 yükseldi.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış temmuzda yüzde 8,3, ağustosta ise yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

ECB ÜZERİNDE FAİZ BASKISI ARTIYOR

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon da ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artışın oluşturduğu enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, 10 Eylül'deki toplantısında mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltmişti. Bu adım, bankanın yıl içindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da enflasyonun yüzde 3,3'e yükselmesinin ardından, yatırımcıların ECB'den yeni faiz artırımları beklemesiyle Alman devlet tahvili faizleri yükselirken tahvil fiyatları geriledi.

Avro Bölgesi'nin diğer büyük ekonomilerinde de enflasyon yükseldi. Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 5,0'e, İtalya'da yüzde 4,1'e ve Fransa'da son iki yılın zirvesi olan yüzde 3,4'e çıktı.

Analistler, bu gelişmelerin ardından ağustosta yüzde 3,2 olan Avro Bölgesi genel enflasyonunun eylülde yüzde 3,5 ila yüzde 3,6 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Finans piyasalarında, ekonomik büyüme üzerindeki baskı riskine rağmen enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası uygulamalarının ve yeni sıkılaşma adımlarının gelecek aylarda da devam edebileceği değerlendiriliyor.