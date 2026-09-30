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Fransa'da enflasyon yüzde 3,4'e çıktı

Fransa'da Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, Orta Doğu'daki durumun petrol ve doğal gaz fiyatlarını tetiklemesiyle eylül ayında yüzde 3,4'e yükseldi.

Fransa’da enflasyon yüzde 3,4’e çıktı
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Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 13:36

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ağustosta yüzde 2,6 olan AB uyumlu yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,4'e ulaştı. Piyasa beklentisi enflasyonun eylülde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Fransa'nın ulusal standartlara göre hesaplandığı yıllık enflasyon da yüzde 3'e çıktı. Söz konusu oran ağustosta yüzde 2,4 seviyesindeydi.

ENERJİ MALİYETLERİ ANA ETKEN

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel akaryakıt ve gaz piyasalarına yansımasıyla Fransa'da enerji fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 21,2 artarak enflasyondaki yükselişin ana sebebi oldu. Enerji fiyatları ağustosta yıllık yüzde 16,7 artmıştı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ağustostaki yüzde 1,1 seviyesinden yüzde 1,5'e çıktı.

Hizmet enflasyonu ise konaklama ve ulaştırma sektörlerindeki dönemsel fiyat düşüşlerinin geçen yıla kıyasla daha sınırlı kalması sebebiyle yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükseldi.

Tütün fiyatları yıllık bazda geçen ayla aynı hızda artarken, sanayi ürünlerindeki fiyat düşüşleri yavaşladı.

MEVSİMSEL ETKİLER AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GETİRDİ

Ülke genelinde tüketici fiyatları, yaz döneminin sona ermesiyle birlikte özellikle ulaştırma ve konaklama hizmetlerinde yaşanan mevsimsel gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

AB uyumlu TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Ancak bu mevsimsel düşüş, petrol ürünleri ve gaz öncülüğünde artmaya devam eden enerji fiyatları ile eylül ayı rutini olarak artış gösteren sanayi mamulleri fiyatları tarafından büyük ölçüde dengelendi.

ECB ÜZERİNDEKİ FAİZ BASKISI ARTIYOR

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Fransa'da eylülde yüzde 3,4'e tırmanan enflasyonun ardından ekonomistler, Avro Bölgesi genel enflasyonunun da eylülde yüzde 3,6'ya ulaşabileceğini öngörüyor.

Bazı uzmanlar ise Fransa'daki enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'e tırmanabileceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarındaki şokun beslediği bu enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, en son 10 Eylül'deki toplantısında mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltmiş ve bu adım Bankanın yıl içindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

Fransa'dan gelen son veriler sonrası finans piyasaları, ECB'nin yılın geri kalanında yeni sıkılaşma adımları atmak zorunda kalacağını öngörüyor. Analistler, ekonomik büyümeyi baskılama riskine rağmen enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası uygulamalarının devam edebileceğini belirtiyor.

#AVRUPA MERKEZ BANKASI #ECB #AVRO BÖLGESİ #ORTA DOĞU

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