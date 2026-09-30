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Almanya ithalatına enerji darbesi: 3,5 yılın en hızlı artışı

Almanya'da ithalat fiyat endeksi, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji maliyetlerindeki sert tırmanışın etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 artarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya ithalatına enerji darbesi: 3,5 yılın en hızlı artışı
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 11:27

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ithalat fiyatları ağustos ayında önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi. Yıllık bazdaki yüzde 8,3'lük artış ise Rusya-Ukrayna Savaşı etkilerinin sürdüğü Aralık 2022'deki yüzde 9,6'lık yükselişten sonraki en keskin artış olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda yüzde 8'lik artış bekleniyordu.

Endeks, temmuzda yüzde 6,8, haziranda ise yüzde 6,1 artış göstermişti.

ENERJİ MALİYETLERİ ANA ETKEN

Destatis açıklamasında, ithalat fiyatlarındaki bu sert yükselişin temel nedeninin yıllık yüzde 43 artan enerji fiyatları olduğu belirtildi.

Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel tedarik zinciri ve fiyatlar üzerindeki doğrudan etkisiyle, Ağustos 2025'e göre elektrik fiyatları yüzde 63,9, mineral yağ ürünleri yüzde 63,3, doğal gaz yüzde 41,9 ve ham petrol yüzde 32 artış kaydetti.

Taş kömürü fiyatları ise yıllık yüzde 18,3 artarken aylık bazda yüzde 1,6 geriledi.

Mineral yağ ürünleri alt kalemlerinde fiyatlara bakıldığında, madeni yağlar yüzde 105,1, dizel ve hafif kalorifer yakıtı yüzde 80,9, jet yakıtı yüzde 77,7 ve motor benzini yüzde 52,1 arttı.

Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında, ithalat fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 5,1 seviyesinde kaldı.

SANAYİ GİRDİLERİ VE İHRACAT FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Alman sanayisinin dışa bağımlı olduğu ara malı ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 11 arttı. Bu grupta özellikle bakır (yüzde 38,1), değerli metaller (yüzde 28,6) ve alüminyum (yüzde 22,3) gibi demir dışı metaller ile plastikler (yüzde 17,2) ve elektronik bileşenler (yüzde 16,1) fiyat artışlarıyla öne çıktı. Yatırım malları fiyatları ise yıllık yüzde 3,7 yükseldi.

Diğer taraftan, Almanya'nın ihracat fiyat endeksi de ağustosta yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,4 artarak Şubat 2023'ten bu yana en güçlü yıllık yükselişini gerçekleştirdi.

Tarımsal ve tüketim malları ithalatı ise geçen yıla göre gerileyerek endeksi sınırlı da olsa dengeleyen unsurlar oldu.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI TIRMANIYOR

Alman ekonomisinin ara malı ve ham maddede dışa bağımlı yapısı nedeniyle ithalat fiyatlarındaki artışın kısa süre içinde genel enflasyona yansıması bekleniyor.

Rekor kıran akaryakıt maliyetlerinin etkisiyle ağustos ayında yüzde 2,9 olan Almanya'da yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) eylül ayında yüzde 3,1 seviyesine çıkarak son 3 yılın zirvesine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Destatis, eylül ayına ilişkin öncü TÜFE verilerini bugün açıklayacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RUSYA UKRAYNA SAVAŞI #ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ

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