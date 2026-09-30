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BoE alarm verdi: İngiltere ekonomisinin risk görünümü kötüleşti

İngiltere Merkez Bankası, yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka alanındaki hızlı büyümenin etkisiyle ülke ekonomisinin risk görünümünün yaz aylarından bu yana kötüleştiği uyarısında bulundu. Banka, bağlantılı risklerin aynı anda gerçekleşme ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

BoE alarm verdi: İngiltere ekonomisinin risk görünümü kötüleşti
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Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 15:26

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin finansal sistem üzerindeki etkilerine ilişkin uyarıda bulundu. BoE Finansal Politika Komitesinin (FPC) eylül ayı toplantı tutanaklarında, risk görünümünün temmuzdaki son toplantıdan bu yana kötüleştiği belirtildi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ RİSKLERİ ARTIRIYOR

FPC tutanaklarında, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle gelişmiş ekonomilerin bir bölümünde büyüme ve faiz oranlarının izleyeceği seyre ilişkin belirsizliğin yeniden arttığına dikkat çekildi.

Petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artışların küresel ekonomi üzerindeki negatif arz şokunun daha uzun süre devam etmesine yol açtığı ifade edildi.

Bu durumun devlet tahvili ve riskli kredi piyasalarındaki kırılganlıkların yanı sıra varlık piyasalarındaki bozulmaların aynı anda ortaya çıkma ihtimalini artırdığı kaydedildi.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI RİSKLERE DİKKAT

Tutanaklarda, yapay zeka bağlantılı borçlanma ihraçlarının hızla artmasının sermaye piyasalarının bu alandaki gelişmelere maruz kalma düzeyini genişlettiği belirtildi.

FPC, yapay zeka sistemlerinin test ortamlarında yaşanan ve otonom modellerin beklenmedik eylemlerde bulunduğu son olayların, şirketlerin yapay zeka kaynaklı siber güvenlik ve operasyonel risklere hazırlıklı olması yönündeki çağrıları güçlendirdiğini bildirdi.

Tutanaklarda, söz konusu gelişmeler nedeniyle birbiriyle bağlantılı risklerin aynı anda gerçekleşme olasılığının arttığı ifade edildi.

RİSK GÖRÜNÜMÜ TEMMUZDAN BU YANA KÖTÜLEŞTİ

İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve yapay zeka kaynaklı risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Komitenin eylül ayı toplantı tutanaklarında, tüm bu gelişmelerin etkisiyle ülke ekonomisine ilişkin risk görünümünün temmuzdaki son FPC toplantısından bu yana kötüleştiği uyarısı yer aldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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