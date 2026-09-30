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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü

ABD ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğindeki büyümesi üçüncü tahminde yüzde 2,2 olarak açıklandı. Böylece büyüme, bir önceki tahmin olan yüzde 1,5'in üzerinde gerçekleşti.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 15:51

ABD ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 2,2 büyüdü. ABD Ekonomik Analiz Bürosunun (BEA) çarşamba günü açıkladığı üçüncü tahmine göre, ekonomik büyüme bir önceki tahminde açıklanan yüzde 1,5 seviyesinden yukarı yönlü revize edildi.

BÜYÜMEYE TÜKETİM, YATIRIM VE İHRACAT KATKI SAĞLADI

BEA raporunda, ikinci çeyrekte reel gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) artışa tüketici harcamaları, yatırımlar ve ihracatın katkı sağladığı belirtildi.

Raporda, GSYH hesaplamasında düşüş yönünde etkisi bulunan ithalatın ise arttığı kaydedildi.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE GERİLEME

GSYH'ye ilişkin fiyat endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 5,6 arttı. Bu oran bir önceki tahminde yüzde 5,8 olarak açıklanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise yüzde 5 yükseldi.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 3,3 arttı. Böylece söz konusu endeks, bir önceki tahmine kıyasla 0,3 puan aşağı yönlü revize edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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