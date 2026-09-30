CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Şekerli gıdalara yeni vergi yolda

Şekerli gıdalara yeni vergi yolda

Fransa'da 2027 bütçesine ilişkin görüşmeler sürerken, şeker oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan işlenmiş gıdalara yeni vergi getirilmesi tartışılıyor. Hükümet, düzenlemeyi diyabet ve obeziteyle mücadele kapsamında değerlendiriyor.

Şekerli gıdalara yeni vergi yolda
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 14:29

Son Güncelleme Tarihi 01 Ekim 2026 08:19

Fransa'da hükümetin 2027 bütçesine ilişkin yasama çalışmaları devam ederken, şeker oranı yüksek işlenmiş gıdalara yeni vergi getirilmesi gündeme geldi. KOBİ, Ticaret, Zanaat, Turizm ve Alım Gücünden Sorumlu Bakan Serge Papin, düzenlemenin özellikle çocuklarda aşırı şeker tüketimiyle mücadele kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

ŞEKER ORANI YÜKSEK GIDALARA VERGİ HAZIRLIĞI

Bakan Serge Papin, LCI kanalında katıldığı programda 2027 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyabet ve obezitenin Fransa'da ciddi bir sağlık sorununa dönüştüğünü belirten Papin, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda aşırı şeker tüketimine dikkat çekti.

Papin, bu sorunlarla mücadele kapsamında 2027 bütçesinde, şeker oranı belirli bir seviyenin üzerinde bulunan işlenmiş gıdalara yeni bir vergi getirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

BÜTÇE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Les Echos gazetesi, hükümetin 2027 sosyal güvenlik bütçesi tasarısına ilişkin bazı bilgi ve rakamları yayımladı. Bunun ardından hükümet, bütçe rakamlarının basına sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Hükümetin 2027 bütçe tasarısını yarın Ulusal Meclise sunması bekleniyor.

Kamu borcuyla mücadele eden Fransa'da bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olarak öne çıkıyor.

#FRANSA #VERGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Çin imalatında iki aylık daralma sona erdi Çin imalatında iki aylık daralma sona erdi 30 Eylül 2026 15:29
Avrupa Birliği’nden aday ülkelere yeni teklif: Tek pazara kademeli erişim Avrupa Birliği'nden aday ülkelere yeni teklif: Tek pazara kademeli erişim 30 Eylül 2026 15:28
BoE alarm verdi: İngiltere ekonomisinin risk görünümü kötüleşti BoE alarm verdi: İngiltere ekonomisinin risk görünümü kötüleşti 30 Eylül 2026 15:26
Şekerli gıdalara yeni vergi yolda Şekerli gıdalara yeni vergi yolda 30 Eylül 2026 14:29
Kriptoda üçüncü çeyrek rallisi! Altcoinler Bitcoin’i geride bıraktı Kriptoda üçüncü çeyrek rallisi! Altcoinler Bitcoin'i geride bıraktı 30 Eylül 2026 14:17
Fransa’da enflasyon yüzde 3,4’e çıktı Fransa'da enflasyon yüzde 3,4'e çıktı 30 Eylül 2026 13:36
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 30 Eylül 2026 13:19
Almanya ithalatına enerji darbesi: 3,5 yılın en hızlı artışı Almanya ithalatına enerji darbesi: 3,5 yılın en hızlı artışı 30 Eylül 2026 11:27
İki ülkeden dolara karşı yerel para adımı! 5 milyarlık takas anlaşmasına imza atıldı İki ülkeden dolara karşı yerel para adımı! 5 milyarlık takas anlaşmasına imza atıldı 30 Eylül 2026 11:08
Borsa kritik güne nasıl başladı? İşte ABD verileri öncesinde takip edilecek seviyeler Borsa kritik güne nasıl başladı? İşte ABD verileri öncesinde takip edilecek seviyeler 30 Eylül 2026 10:14
Enerji ithalatında dikkat çeken yükseliş: Fatura ağustosta kabardı Enerji ithalatında dikkat çeken yükseliş: Fatura ağustosta kabardı 30 Eylül 2026 10:58
Asya borsalarında teknoloji rallisi Asya borsalarında teknoloji rallisi 30 Eylül 2026 10:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.026,2600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12026,26 Yüksek 12026,26
Açılış
49,0421 Değişim 0,0626 Son veri saati:
Düşük 49,0017 Yüksek 49,0643
Açılış
55,6267 Değişim 0,1362 Son veri saati:
Düşük 55,5676 Yüksek 55,7038
Açılış
6.598,0530 Değişim 84,505 Son veri saati:
Düşük 6526,044 Yüksek 6610,549
Açılış
96,3702 Değişim 2,3314 Son veri saati:
Düşük 94,5724 Yüksek 96,9038
Açılış
BİST En Aktif Hisseler