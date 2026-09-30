Asya borsalarında teknoloji rallisi

Asya borsalarında, ABD'de bugün açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle Güney Kore hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ASYA PİYASALARINDA ENDEKSLERİN SEYRİ

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,16 değer kazanarak 66.896 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,48 düşüşle 6.838,04 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 artışla 3.847 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.574 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 artışla 72.809 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda dün tahvil piyasasında görülen satış baskısı nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandığı belirtiliyor.

ÇİN'DE DESTEK ADIMLARI VE PMI VERİSİ TAKİP EDİLİYOR

Çin hükümeti, ekonomideki yavaşlamayı sınırlamak amacıyla yeni destek politikaları uygulamaya koyacağını ve gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturacak önlemleri değerlendireceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası da reel ekonomiyi desteklemek üzere 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Makroekonomik veriler tarafında ise Çin'de eylül ayına ilişkin imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8'den 50,1'e yükseldi.

Söz konusu veri, Çin'de imalat sanayisinin eylül ayında yeniden büyümeye geçtiğini gösterdi. Hava koşullarının düzelmesi fabrikaların faaliyetlerine yeniden başlamasına olanak sağlarken, yapay zeka yatırımlarındaki artışın da sanayi sektörünü desteklediği belirtildi.

Bununla birlikte ülkede zayıf iç talep ve emlak piyasasındaki uzun süreli durgunluk, hanehalkı ile iş dünyasının güveni üzerinde baskı oluşturuyor. Çin, bu yıl büyümeyi desteklemek amacıyla büyük ölçüde ihracata ve sanayi üretimine odaklanırken, jeopolitik belirsizlik ve artan ticaret gerilimleri ihracat görünümüne yönelik riskler oluşturuyor.

JAPONYA'DA EKONOMİK VERİLER ZAYIF GELDİ

Japonya'da ağustos ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,2 azalarak beklentilerin aksine geriledi. Perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 2,7 artmasına karşın beklentilerin altında kaldı.

Ülkede ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi de aylık yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti. Bu artış da beklentilerin altında gerçekleşti.