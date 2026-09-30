CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsalarında teknoloji rallisi

Asya borsalarında teknoloji rallisi

Asya piyasalarında yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek PCE verileri bulunuyor. Çin'de imalat PMI verisinin yeniden 50 seviyesinin üzerine çıkması da piyasalarda takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

Asya borsalarında teknoloji rallisi
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 10:29

Asya borsalarında, ABD'de bugün açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle Güney Kore hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ASYA PİYASALARINDA ENDEKSLERİN SEYRİ

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,16 değer kazanarak 66.896 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,48 düşüşle 6.838,04 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 artışla 3.847 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.574 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 artışla 72.809 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda dün tahvil piyasasında görülen satış baskısı nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandığı belirtiliyor.

ÇİN'DE DESTEK ADIMLARI VE PMI VERİSİ TAKİP EDİLİYOR

Çin hükümeti, ekonomideki yavaşlamayı sınırlamak amacıyla yeni destek politikaları uygulamaya koyacağını ve gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturacak önlemleri değerlendireceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası da reel ekonomiyi desteklemek üzere 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Makroekonomik veriler tarafında ise Çin'de eylül ayına ilişkin imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8'den 50,1'e yükseldi.

Söz konusu veri, Çin'de imalat sanayisinin eylül ayında yeniden büyümeye geçtiğini gösterdi. Hava koşullarının düzelmesi fabrikaların faaliyetlerine yeniden başlamasına olanak sağlarken, yapay zeka yatırımlarındaki artışın da sanayi sektörünü desteklediği belirtildi.

Bununla birlikte ülkede zayıf iç talep ve emlak piyasasındaki uzun süreli durgunluk, hanehalkı ile iş dünyasının güveni üzerinde baskı oluşturuyor. Çin, bu yıl büyümeyi desteklemek amacıyla büyük ölçüde ihracata ve sanayi üretimine odaklanırken, jeopolitik belirsizlik ve artan ticaret gerilimleri ihracat görünümüne yönelik riskler oluşturuyor.

JAPONYA'DA EKONOMİK VERİLER ZAYIF GELDİ

Japonya'da ağustos ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,2 azalarak beklentilerin aksine geriledi. Perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 2,7 artmasına karşın beklentilerin altında kaldı.

Ülkede ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi de aylık yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti. Bu artış da beklentilerin altında gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor 29 Eylül 2026 09:53
Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat 29 Eylül 2026 09:51
VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte 29 Eylül 2026 09:47
Küresel piyasalarda tahvil baskısı Küresel piyasalarda tahvil baskısı 29 Eylül 2026 09:17
Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor 29 Eylül 2026 09:11
Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde 29 Eylül 2026 09:00
ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte 29 Eylül 2026 08:54
ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı 29 Eylül 2026 06:20
Citi’den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir Citi'den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir 28 Eylül 2026 17:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi 28 Eylül 2026 17:00
Bitcoin’de yön arayışı sürüyor: 77.111 dolar seviyesi kritik Bitcoin’de yön arayışı sürüyor: 77.111 dolar seviyesi kritik 11 Eylül 2026 14:16
Türk Yatırım Fonu’ndan Almatı Havalimanı’na 20 milyon dolarlık destek Türk Yatırım Fonu'ndan Almatı Havalimanı'na 20 milyon dolarlık destek 28 Eylül 2026 16:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.225,6700 Değişim 211,5 Son veri saati:
Düşük 12084,3 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0207 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,6876 Değişim 0,2275 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,7074
Açılış
6.612,8810 Değişim 56,143 Son veri saati:
Düşük 6565,489 Yüksek 6621,632
Açılış
96,6986 Değişim 1,4213 Son veri saati:
Düşük 95,9157 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler