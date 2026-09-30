CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Enerji ithalatında dikkat çeken yükseliş: Fatura ağustosta kabardı

Enerji ithalatında dikkat çeken yükseliş: Fatura ağustosta kabardı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 464 milyon 353 bin dolara yükseldi. Aynı dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 1,1 azaldı.

Enerji ithalatında dikkat çeken yükseliş: Fatura ağustosta kabardı
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 10:58

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta yıllık bazda yüzde 33,8 artarak 6 milyar 464 milyon 353 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı ayında enerji ithalatı 4 milyar 831 milyon 522 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

TOPLAM İTHALAT 28,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin ağustostaki toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 28 milyar 705 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 6 milyar 464 milyon 353 bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı oluşturdu. Söz konusu kalem, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak tanımlandı.

Geçen yıl ağustosta enerji ithalatı için ödenen tutar 4 milyar 831 milyon 522 bin dolar seviyesindeydi. Böylece enerji ithalatı tutarında yıllık bazda yüzde 33,8 artış kaydedildi.

HAM PETROL İTHALATI GERİLEDİ

Enerji ithalatındaki artışa karşın ham petrol ithalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı.

Ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 2 milyon 844 bin 434 ton oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor 29 Eylül 2026 09:53
Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat 29 Eylül 2026 09:51
VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte 29 Eylül 2026 09:47
Küresel piyasalarda tahvil baskısı Küresel piyasalarda tahvil baskısı 29 Eylül 2026 09:17
Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor 29 Eylül 2026 09:11
Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde 29 Eylül 2026 09:00
ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte 29 Eylül 2026 08:54
ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı 29 Eylül 2026 06:20
Citi’den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir Citi'den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir 28 Eylül 2026 17:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi 28 Eylül 2026 17:00
Bitcoin’de yön arayışı sürüyor: 77.111 dolar seviyesi kritik Bitcoin’de yön arayışı sürüyor: 77.111 dolar seviyesi kritik 11 Eylül 2026 14:16
Türk Yatırım Fonu’ndan Almatı Havalimanı’na 20 milyon dolarlık destek Türk Yatırım Fonu'ndan Almatı Havalimanı'na 20 milyon dolarlık destek 28 Eylül 2026 16:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.221,0700 Değişim 211,5 Son veri saati:
Düşük 12084,3 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0254 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,6764 Değişim 0,2275 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,7074
Açılış
6.612,3590 Değişim 56,143 Son veri saati:
Düşük 6565,489 Yüksek 6621,632
Açılış
96,6823 Değişim 1,4213 Son veri saati:
Düşük 95,9157 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler