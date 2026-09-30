Gram altın 6 bin 588 TL oldu! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Gram altın, önceki günkü yüzde 1,64'lük yükselişin ardından yeni güne de değer kazancıyla başladı. Saat 09.20 itibarıyla gram altın yüzde 0,1 artışla 6 bin 588 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 846 lira, cumhuriyet altını ise 43 bin 195 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazanarak günü 6 bin 585 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla 6 bin 588 liraya yükseldi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 846 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 195 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 4 bin 180 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TAHVİL FAİZLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil piyasasında yaşanan hareketler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, önceki gün yüzde 5,30 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 5,24'te dengelendi.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra bugün yüzde 5,56 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi de önceki gün yüzde 4,97 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 4,90'da dengelendi.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik bir adım atmaya hazır olduğu yönündeki haberleri reddetmesi takip edildi.

Bu gelişmenin ardından kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,1 seviyesinde seyrediyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını artırması ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, tahvil piyasasında satış baskısına neden olurken ons altın üzerinde de baskı oluşturuyor.

PİYASALARDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.