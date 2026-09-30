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BIST 30 vadeli kontratta son durum: VİOP güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,19 düşüşle 15.572,00 puandan başladı. Piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek PCE verilerine çevrildi.

BIST 30 vadeli kontratta son durum: VİOP güne nasıl başladı?
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 09:58

Son Güncelleme Tarihi 30 Eylül 2026 10:01

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 azalarak 15.572,00 puandan işlem görmeye başladı.

VİOP'TA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,07 düşüşle 15.602,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yüzde 0,19 azalarak 15.572,00 puana geriledi.

Ekim vadeli endeks kontratı bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 düşüşle 15.572,00 puandan işlem görüyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, tahvil piyasasında yaşanan satış baskısıyla dün karışık bir seyir izledi. Yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri bulunuyor.

Analistler, yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de büyüme, çekirdek PCE ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puan destek, 15.500 ve 15.600 puan direnç konumunda bulunuyor.

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