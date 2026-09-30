CANLI BORSA
Anasayfa Gündem İki ülkeden dolara karşı yerel para adımı! 5 milyarlık takas anlaşmasına imza atıldı

İki ülkeden dolara karşı yerel para adımı! 5 milyarlık takas anlaşmasına imza atıldı

BRICS üyesi Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır yerel para takası anlaşmasını yeniledi. Anlaşmanın nominal değeri 5 milyar BAE dirhemi, yani 69 milyar Mısır lirası olarak belirlendi ve süresi beş yıl uzatıldı.

İki ülkeden dolara karşı yerel para adımı! 5 milyarlık takas anlaşmasına imza atıldı
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 11:08

Son Güncelleme Tarihi 30 Eylül 2026 11:10

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası ile Mısır Merkez Bankası, BAE dirhemi ile Mısır lirası arasındaki para takası (swap) anlaşmasını beş yıl süreyle yeniledi. Anlaşmanın nominal değeri 5 milyar BAE dirhemi olarak açıklandı.

Anlaşma, BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ile Mısır Merkez Bankası Başkanı Hassan Abdalla tarafından imzalandı.

TİCARET VE FİNANSAL İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Yerel basında yer alan bilgilere göre, anlaşmanın 5 milyar BAE dirhemi, yani 69 milyar Mısır lirası nominal değere sahip olduğu belirtildi.

Anlaşmanın yenilenmesiyle iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, finansal işbirliğinin güçlendirilmesi ve her iki ülkedeki ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

BAE Merkez Bankası Başkanı Balama, anlaşmanın yenilenmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini yansıttığını belirtti.

Balama, finansal istikrarın desteklenmesine ve ticaret ile yatırım işlemlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu adım, ikili ödemelerde yerel para birimlerinin kullanımını derinleştirme çabalarımız kapsamında, en iyi uluslararası uygulamalarla uyumlu olup her iki ülkedeki finansal sistemin dayanıklılığını artırmaktadır." ifadesini kullandı.

MISIR'DAN YEREL PARA VURGUSU

Mısır Merkez Bankası Başkanı Abdalla ise swap anlaşmasının yenilenmesini, ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabaları destekleyen yakın işbirliğinin devamı olarak nitelendirdi.

Abdalla, "Anlaşma, ticari ve finansal ödemelerde yerel para birimleriyle yapılan işlemleri geliştirmek için önemli bir araç sağlıyor. Bu da her iki ülkedeki finansal piyasaların dayanıklılığını güçlendiriyor. Bu adımın finans ve yatırım alanlarında daha geniş işbirliği imkanlarının önünü açmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

BANQUE MISR AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığının 28 Ağustos'ta, İran ile olan ilişkileri nedeniyle Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin dolar işlemlerini durdurma kararı almasına ilişkin BAE ve Mısır merkez bankalarından 30 Ağustos'ta ortak yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin tüm işlemlerini normal şekilde yürütmeye devam etmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon içinde olunacağı kaydedilmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100’de gözler kritik seviyelerde Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST100'de gözler kritik seviyelerde 29 Eylül 2026 10:17
Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor 29 Eylül 2026 09:53
Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat 29 Eylül 2026 09:51
VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte 29 Eylül 2026 09:47
Küresel piyasalarda tahvil baskısı Küresel piyasalarda tahvil baskısı 29 Eylül 2026 09:17
Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor 29 Eylül 2026 09:11
Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde 29 Eylül 2026 09:00
ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte 29 Eylül 2026 08:54
ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı 29 Eylül 2026 06:20
Citi’den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir Citi'den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir 28 Eylül 2026 17:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 538 bin liraya geriledi 28 Eylül 2026 17:00
Bitcoin’de yön arayışı sürüyor: 77.111 dolar seviyesi kritik Bitcoin’de yön arayışı sürüyor: 77.111 dolar seviyesi kritik 11 Eylül 2026 14:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.237,3100 Değişim 211,5 Son veri saati:
Düşük 12084,3 Yüksek 12295,8
Açılış
49,0255 Değişim 0,0421 Son veri saati:
Düşük 48,9846 Yüksek 49,0267
Açılış
55,6797 Değişim 0,2275 Son veri saati:
Düşük 55,4799 Yüksek 55,7074
Açılış
6.611,5390 Değişim 56,143 Son veri saati:
Düşük 6565,489 Yüksek 6621,632
Açılış
96,6508 Değişim 1,4213 Son veri saati:
Düşük 95,9157 Yüksek 97,337
Açılış
BİST En Aktif Hisseler