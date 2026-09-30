İki ülkeden dolara karşı yerel para adımı! 5 milyarlık takas anlaşmasına imza atıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası ile Mısır Merkez Bankası, BAE dirhemi ile Mısır lirası arasındaki para takası (swap) anlaşmasını beş yıl süreyle yeniledi. Anlaşmanın nominal değeri 5 milyar BAE dirhemi olarak açıklandı.

Anlaşma, BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ile Mısır Merkez Bankası Başkanı Hassan Abdalla tarafından imzalandı.

TİCARET VE FİNANSAL İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Yerel basında yer alan bilgilere göre, anlaşmanın 5 milyar BAE dirhemi, yani 69 milyar Mısır lirası nominal değere sahip olduğu belirtildi.

Anlaşmanın yenilenmesiyle iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, finansal işbirliğinin güçlendirilmesi ve her iki ülkedeki ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

BAE Merkez Bankası Başkanı Balama, anlaşmanın yenilenmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini yansıttığını belirtti.

Balama, finansal istikrarın desteklenmesine ve ticaret ile yatırım işlemlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu adım, ikili ödemelerde yerel para birimlerinin kullanımını derinleştirme çabalarımız kapsamında, en iyi uluslararası uygulamalarla uyumlu olup her iki ülkedeki finansal sistemin dayanıklılığını artırmaktadır." ifadesini kullandı.

MISIR'DAN YEREL PARA VURGUSU

Mısır Merkez Bankası Başkanı Abdalla ise swap anlaşmasının yenilenmesini, ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabaları destekleyen yakın işbirliğinin devamı olarak nitelendirdi.

Abdalla, "Anlaşma, ticari ve finansal ödemelerde yerel para birimleriyle yapılan işlemleri geliştirmek için önemli bir araç sağlıyor. Bu da her iki ülkedeki finansal piyasaların dayanıklılığını güçlendiriyor. Bu adımın finans ve yatırım alanlarında daha geniş işbirliği imkanlarının önünü açmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

BANQUE MISR AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığının 28 Ağustos'ta, İran ile olan ilişkileri nedeniyle Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin dolar işlemlerini durdurma kararı almasına ilişkin BAE ve Mısır merkez bankalarından 30 Ağustos'ta ortak yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin tüm işlemlerini normal şekilde yürütmeye devam etmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon içinde olunacağı kaydedilmişti.