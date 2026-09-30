Küresel piyasalarda kritik gün: Gözler ABD’de açıklanacak verilere çevrildi

Küresel piyasalar, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine odaklandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,24 seviyesinde dengelenirken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,56 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi önceki gün yüzde 5,30 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 5,24'te dengelendi. 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 5,56 seviyesine geriledi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğine ilişkin beklentileri güçlendiriyor. Bu durum tahvil piyasasında satış baskısına neden oluyor.

ABD'de yapay zeka yatırımlarındaki artışın ekonomiyi daha da hızlandıracağı beklentisi de 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişte etkili oluyor. Kalıcı enflasyon, kamu harcamaları ve yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla şirketlerin artan borçlanmasına ilişkin endişeler yatırımcıların daha yüksek getiri talep etmesine yol açıyor.

PETROLDE ABD-İRAN GELİŞMELERİ İZLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin adım atmaya hazır olduğu yönündeki haberleri reddetmesinin ardından kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,1 seviyesinde seyrediyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.

FED YETKİLİLERİNİN MESAJLARI TAKİP EDİLİYOR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşmaya yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını söyledi.

Enflasyon ve istihdama yönelik risklerin daha dengeli şekilde yönetilebilmesi için politikanın yeniden ayarlanması gerektiğini belirten Barr, "Enflasyonun hedefe makul bir süre içinde gerilemesini sağlamak amacıyla ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulması muhtemel." dedi.

New York Fed Başkanı John Williams da bu ayki politika adımı sonrasında herhangi bir aciliyetin söz konusu olmadığını ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun beş buçuk yıldır yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesini "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi.

Fed üyelerinin şahin tonda açıklamalarının ardından dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 101,5 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 azalışla 4 bin 180 dolara geriledi.

Analistler, ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek PCE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik öngörüleri daha da güçlendirebileceğini belirtti.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi eylülde 81,9'a gerilerken, JOLTS açık iş sayısı ağustosta 7 milyon 79 bine indi. Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsaları da jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan düşerek 97,9'a gerilerken, tüketici güven endeksi de eksi 15,5'ten eksi 16,5'e indi.

Almanya'nın kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 2 trilyon 753,5 milyar avroya yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen ise AB'nin bu yıl aynı miktarda petrol ve doğal gaz için 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını bildirdi.

Almanya'da DAX 40 yüzde 0,1, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,09 yükselirken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,45 değer kaybetti.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde Asya borsalarında da karışık seyir izlendi.

Çin hükümeti, ekonomik yavaşlamayı sınırlamak amacıyla yeni destek politikaları uygulamaya koyacağını ve gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturacak önlemleri değerlendireceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası da reel ekonomiyi desteklemek amacıyla 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranını 25 baz puan indirdi. Çin'de imalat sanayisi PMI verisi ise eylülde 49,8'den 50,1'e yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,2 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksinde ise yatay seyir izlendi.

BIST 100 YÜZDE 2,40 GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, satış ağırlıklı seyrin ardından günü yüzde 2,40 değer kaybıyla 12.290,58 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 geriledi.

Dolar/TL önceki günü 48,9894 seviyesinden tamamladı. Bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,0130 seviyesinden işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Ekonomi Eş Güdüm Toplantısı gerçekleştirildi.

Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin, "Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da toplantıya ilişkin açıklamasında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğunu bildirdi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Analistler, yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de büyüme, çekirdek PCE ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan destek, 12.400 ve 12.500 puan direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

14.30 Türkiye, ağustos ayı para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelirler

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel harcamalar

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, ağustos ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, 2. Çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları