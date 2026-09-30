Borsa kritik güne nasıl başladı? İşte ABD verileri öncesinde takip edilecek seviyeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 düşüşle 12.206,89 puandan başladı. Endeks, dün satış ağırlıklı seyir sonrası günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 12.592,76 puandan tamamlamıştı.

AÇILIŞTA SEKTÖR ENDEKSLERİNDE KARIŞIK SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile spor olurken, en çok gerileyen sektör endeksi yüzde 8,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Küresel piyasalar dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık bir seyir izlerken, piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri takip edilecek.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğine yönelik beklentileri artırıyor. Bu beklentiler tahvil piyasasında satış baskısına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan seviyeleri destek, 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.