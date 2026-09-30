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Faiz artışı yeniden gündemde! Fed üyesi Williams yıl sonuna işaret etti

New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin beklentiler doğrultusunda ilerlemesi halinde yıl sonuna doğru yeni bir faiz artışının enflasyonun hedefe dönmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Açıklamaların ardından Fed'in ekim toplantısında faiz artıracağına yönelik piyasa beklentisi yüzde 70'ten yüzde 50'ye geriledi.

Faiz artışı yeniden gündemde! Fed üyesi Williams yıl sonuna işaret etti

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2026 09:46

New York Fed Başkanı John Williams, ABD'de enflasyonun kontrol altına alınması için yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtti. Williams, eylül ayında gerçekleştirilen 25 baz puanlık faiz artışının ardından yeni bir adım atılması için acil bir durum bulunmadığını ifade etti.

WİLLİAMS'TAN YIL SONU FAİZ ARTIŞI MESAJI

Williams, ekonominin beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde yıl sonuna doğru yapılacak yeni bir faiz artışının enflasyonun hedefe dönmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Eylül ayında gerçekleştirilen 25 baz puanlık faiz artışının ardından yeni bir adım atılması için acil bir durum bulunmadığını belirten Williams, Fed'in yeni bir karar almadan önce ekonomik verilere ilişkin daha fazla değerlendirme yapabileceğini ifade etti.

Williams'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faiz artıracağına yönelik beklenti yaklaşık yüzde 70'ten yüzde 50 seviyesine geriledi.

"DAHA FAZLA VERİ İÇİN ZAMAN VAR"

Williams, para politikasının gelecekteki seyrinin enflasyonun nasıl ilerlediğine ve ekonomideki arz-talep dengesine bağlı olacağını söyledi.

Fed yetkilisi, ekim ayındaki toplantının ABD'deki ara seçimlere yakın olmasının faiz kararında hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını da vurguladı.

ORTA DOĞU VE YAPAY ZEKA ENFLASYON BASKISINI ARTIRIYOR

Williams, Orta Doğu'daki çatışmaların ve yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artışın enflasyon üzerinde önemli baskı oluşturduğunu belirtti.

Yapay zeka yatırımlarının ekonomide oluşturduğu talep şokunun etkilerinin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Williams, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin de beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.

ENFLASYONDA 2028 HEDEFİ

Williams, ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 3,5 civarında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Enflasyonun 2027'de yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde kalacağını öngören Williams, fiyat artışlarının 2028 yılında Fed'in yüzde 2'lik hedefine ulaşmasını beklediğini söyledi.

DİĞER FED ÜYELERİNDEN DE FAİZ MESAJLARI

Diğer Fed yetkilileri de enflasyonun seyri doğrultusunda ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceğine ilişkin mesajlar verdi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının halen "bir miktar destekleyici" olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise kalıcı arz şoklarının ortaya çıkması halinde faiz artışlarının değerlendirilebileceğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak amacıyla ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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