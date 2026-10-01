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Goldman Sachs Fed tahminini değiştirdi: Faiz artışı için yeni tarih

Goldman Sachs, Fed'den ikinci faiz artışı tahminini Ekim'den Aralık ayına erteledi.

Goldman Sachs Fed tahminini değiştirdi: Faiz artışı için yeni tarih

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2026 09:32

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD'de açıklanan Ağustos ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin tahminini değiştirdi. Jan Hatzius liderliğindeki ekonomi ekibi, daha önce Ekim ayında yapılmasını beklediği ikinci faiz artışını Aralık ayına erteledi.

ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Goldman Sachs ekonomistlerinin hazırladığı notta, Çarşamba günü açıklanan Ağustos ayı kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinde çekirdek enflasyon göstergesinin beklentilerden daha düşük arttığına dikkat çekildi.

Buna göre çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,25, yıllık bazda ise yüzde 3,01 yükseldi. Goldman Sachs, söz konusu artışların beklentilerin oldukça altında gerçekleştiğini değerlendirdi.

Goldman Sachs, çekirdek PCE fiyat endeksinin yılın dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artmasını bekliyor. Bu tahminin, FOMC katılımcılarının yüzde 3,4'lük medyan tahmininin oldukça altında olduğu belirtildi.

EKİM FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ DÜŞTÜ

Goldman Sachs ekonomistleri, New York Fed Başkanı John Williams'ın Salı günü yaptığı açıklamalarla enflasyon verisini birlikte değerlendirdi.

Ekonomistler notlarında, "New York Fed Başkanı John Williams'ın dün yaptığı açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde, artık Ekim ayında bir faiz artışı yapılmasının düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme doğrultusunda Goldman Sachs, daha önce Ekim ayında gerçekleşmesini beklediği ikinci faiz artışına ilişkin tahminini Aralık ayına erteledi.

Ekonomistler ayrıca, "Tahminimizdeki ikinci faiz artışını Aralık ayına erteliyoruz ve FOMC'nin nihayetinde ilave faiz artışlarına gerek olmadığı sonucuna varma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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