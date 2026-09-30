ABD’de ticaret açığı beklentileri aştı: 17 ayın zirvesine çıktı

ABD'de mal ticareti açığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 132,6 milyar dolara çıktı. ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, piyasa beklentisi mal ticareti açığının 116,3 milyar dolar olması yönündeydi.

İTHALATTAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mal ticareti açığı temmuz ayında 118,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ağustosta 132,6 milyar dolara yükselen açık, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ağustosta mal ihracatı 3,7 milyar dolar artarak 203,4 milyar dolara yükseldi. Mal ithalatı ise 17,4 milyar dolarlık artışla 336,1 milyar dolara ulaştı.

İthalattaki artışın ihracattaki yükselişin oldukça üzerinde gerçekleşmesi, mal ticareti açığındaki genişlemede belirleyici oldu.

TOPTAN VE PERAKENDE STOKLARI ARTTI

ABD'de toptan stoklar ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 965,7 milyar dolara yükseldi.

Perakende stokları da aynı dönemde yüzde 0,3 artışla 881,6 milyar dolar olarak kaydedildi.