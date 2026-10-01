Dolar üç ayın zirvesine çıktı: Küresel enflasyon endişeleri güçleniyor

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 101,66 seviyesine çıkarak 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve eylül ayındaki yükselişini yüzde 2'ye taşıdı.

ABD ENFLASYONU FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'de ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve temmuz verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, piyasaların Fed'in bu ay faiz artıracağı yönündeki beklentilerini azalttı.

Buna karşın ABD'de 10 ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri önceki seansta yeni zirveler gördü. Getiriler perşembe günü de bu seviyelere yakın seyretti.

National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, doların şu aşamada Fed'in bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin fiyatlamalardan ziyade 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki hareketlere daha duyarlı göründüğünü belirtti.

Attrill, "Getiriler şimdilik yükselmeye devam ettiği sürece bunun dolar için destekleyici olduğunu düşünüyorum. Eğer hisse senedi piyasasına gerçekten zarar vermeye başladığı bir dönüm noktası görürsek, dolar bundan faydalanabilir." dedi.

EURO EYLÜL AYINDA YÜZDE 2,5 GERİLEDİ

Avro, dolar karşısında Asya işlemlerinde yüzde 0,11 değer kaybederek 1,1317 dolara geriledi. Avrupa para birimi, eylül ayında yaklaşık yüzde 2,5 düşerek Temmuz 2025'ten bu yana en büyük aylık kaybını yaşadı.

Avro üzerindeki baskıda Avrupa'nın borçluluk ve enerji maliyetlerine ilişkin endişeler etkili oldu. Avro Bölgesi'nde enflasyonun yükselmesi de enerji fiyatlarındaki artışların küresel ekonomi üzerindeki riskini yeniden gündeme getirdi.

Sterlin de yüzde 0,1 düşüşle 1,32495 dolara geriledi. Sterlinin eylül ayındaki kaybı yüzde 2,1 oldu.

DOLAR YEN KARŞISINDA DA YÜKSELDİ

Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0,54 artışla 158,29 yene çıktı. Yen ise eylül ayında dolar karşısında yüzde 1,4 değer kaybetti.

Societe Generale Baş Döviz Stratejisti Kit Juckes, yenin eylül ayında G10 para birimleri arasında en güçlü performans gösteren para birimi olduğunu belirterek, piyasanın Japonya'nın olası döviz müdahalesine hazırlıksız yakalanmak istememesinin hareketlerde etkili olduğunu söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın eylül ayındaki toplantısına ilişkin görüş özetinde de bazı politika yapıcıların faiz artırımlarının hızlandırılması veya bankanın belirlediği hedefe daha kısa sürede yaklaşılması gerektiğini düşündüğü görüldü.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DOLARINDA GERİLEME

Avustralya doları perşembe günü 0,6940 dolara gerileyerek iki ayın en düşük seviyesini gördü. Ülkede enflasyonun beklentilerin biraz altında kalması, yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'ndan yakın vadede yeni bir faiz artışı geleceğine ilişkin beklentilerini zayıflattı.

Yeni Zelanda doları da 0,5618 dolara gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.