Güney Kore Merkez Bankası’ndan altın hamlesi: 2013’ten sonra ilk kez olacak

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), yaklaşık 1 ton yurt içi üretim altın satın almayı planlıyor. Söz konusu alımın gerçekleşmesi halinde banka, 2013'ten bu yana ilk kez fiziki altın alımı gerçekleştirmiş olacak.

İLK ALIM ARALIK AYINDA YAPILACAK

İktidar partisi milletvekili Jung Tae-ho'nun açıklamasına göre Güney Kore Merkez Bankası, yurt içinde üretilen altının ticaretine yönelik gerekli sistemi kurduktan sonra ilk işlemini 14 Aralık civarında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Banka, böylece uzun süredir gerçekleştirmediği fiziki altın alımlarına yeniden başlayacak.

MERKEZ BANKASININ 104,4 TON ALTINI BULUNUYOR

Güney Kore Merkez Bankası'nın Ağustos sonu itibarıyla elinde 104,4 ton fiziki altın bulunuyor. Bu altının piyasa fiyatlarıyla toplam değerinin 14,88 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Söz konusu altın miktarı, bankanın toplam döviz rezervlerinin yüzde 3,4'üne karşılık geliyor.

Banka ayrıca haziran sonu itibarıyla 250 milyon dolar değerinde altın borsa yatırım fonuna sahip bulunuyor.

ALTININ REZERVLERDEKİ PAYI ARTIRILACAK

Güney Kore Merkez Bankası, orta ve uzun vadede döviz rezervleri içerisinde altının payını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Banka, altın rezervlerindeki artışın olası krizlere karşı güvenli varlıklarını güçlendireceğini öngörüyor.