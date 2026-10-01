Altında satış baskısı güçlendi! Saxo Bank kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında satış baskısı yeniden öne çıkarken, Saxo Bank'tan piyasaların takip edeceği seviyelere ilişkin değerlendirme geldi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altının 4 bin 230 doların altına gerilemesinin ardından satışların hızlandığını belirterek, hareketin yükselen tahvil getirileri, güçlü dolar ve teknik satışların birleşiminden kaynaklandığını söyledi.

ALTINDA SATIŞLARI NE TETİKLEDİ?

Hansen, altındaki gerilemenin arkasında yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve destek seviyesinin kırılmasının ardından gelen teknik satışların bulunduğunu belirtti.

Hansen, "Zayıflık, yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve destek seviyesinin kırılmasının ardından gelen teknik satışların bir birleşimini yansıtıyor" dedi.

Saxo Bank yetkilisine göre satış baskısı, Çinli yatırımcıların Altın Hafta tatili öncesindeki kâr satışlarıyla da güçlenmiş olabilir.

REEL GETİRİLER 18 YILIN ZİRVESİNDE

Altın açısından önemli baskı unsurlarından biri de ABD'deki faiz görünümü oldu. Hansen, ABD'de 10 yıllık reel getirilerin 18 yılın zirvesine yükselmesinin değerli metal üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Saxo Bank'ın değerlendirmesine göre yükselen reel getiriler ve piyasanın Fed'den yeni faiz artırımları beklemesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Hansen, "Kısa vadeli faiz piyasaların ise gelecek nisana kadar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık üç faiz artırımı daha yapmasını fiyatlıyor" ifadelerini kullandı.

ETF TALEBİ DENGELEME UNSURU

Hansen, mevcut tabloda ETF talebinin altın piyasasındaki en önemli dengeleyici unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Altın fiyatlarının yüksek tahvil getirileri karşısında yatırımcı talebini ne ölçüde koruyabileceğinin de piyasa açısından önemli bir sınav oluşturduğu belirtildi.