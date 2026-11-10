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Çalışanlara tek tek mesaj gönderildi: Havacılık devinden işten çıkarma kararı

ABD'li havacılık devi, üretim takvimindeki değişiklikler ve üretim hızının yeniden düzenlenmesi nedeniyle personel sayısını düşürme kararı aldı. İşten çıkarma bildirimlerinin aralık ayında başlaması planlanıyor.

Çalışanlara tek tek mesaj gönderildi: Havacılık devinden işten çıkarma kararı
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Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 09:12

ABD'li havacılık şirketi Boeing, ticari uçaklar birimindeki iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını duyurdu. Şirket, personel sayısındaki düşüşün doğal iş gücü kaybı ve zorunlu işten çıkarmaların birleşimiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

ÜRETİM PLANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İŞ GÜCÜNÜ ETKİLEDİ

Boeing Ticari Uçaklar Birimi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği mesajda üretim planlamasına ilişkin değişiklikleri değerlendirdi.

Mesajda, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı dönemde de belirtildiği üzere, fabrikalara ve tedarik zinciri ortaklarına üretimde istikrarı sağlamak için ek süre tanınması amacıyla üretim hızının yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Üretim takvimlerinde yapılan düzenlemeler ve uçak üretiminin azaltılması sonucunda mevcut personel sayısının ihtiyaçların üzerinde kaldığı belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMA BİLDİRİMLERİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

Pope'un mesajında, çalışan sayısının revize edilen iş planıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda Boeing'in ticari uçaklar birimindeki personel sayısının yaklaşık yüzde 5 azaltılması planlanıyor. İş gücündeki düşüşün doğal iş gücü kaybı ve zorunlu işten çıkarmalar yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Şirketin çalışanlara yönelik işten çıkarma bildirimlerine aralık ayında başlaması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BOEİNG #ABD #İŞTEN ÇIKARMA

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