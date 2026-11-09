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Yükseliş hızlandı! Gram altın ne kadar? 9 Kasım 2026 güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yatırımcılar ABD'nin enflasyon verilerine ve Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklandı. Ons altın 4.122 dolar seviyesini aşarken gram altın 6.651 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 10.875 TL, yarım altın ise 21.750 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yükseliş hızlandı! Gram altın ne kadar? 9 Kasım 2026 güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 08:56

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2026 08:58

Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Petrol piyasasındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle altın fiyatları,yeni haftada yükseldi.

9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.48 itibarıyla spot piyasada ons altın 4.122,78 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 1,40 değer kazanan ons altında fiyat artışı 56,75 dolar olarak kaydedildi.

Yurt içinde gram altın da yükselişini sürdürüyor. Gram altın 6.651,66 TL seviyesine ulaşırken günlük değer kazancı yüzde 1,45 oldu. Gram altının gün içindeki en yüksek seviyesi 6.669,59 TL, en düşük seviyesi ise 6.539,05 TL olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ons altın 4.122,78 dolar seviyesinde işlem görürken gün içindeki en yüksek seviyesi 4.134,15 dolar oldu. Ons altının en düşük seviyesi ise 4.054,40 dolar olarak kaydedildi.

Gram altın 6.651 TL seviyesinin üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Günlük yüzde 1,45 değer kazanan gram altının önceki kapanış fiyatı 6.556,39 TL seviyesinde bulunuyordu.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ziynet altın fiyatlarında da yükseliş yaşanıyor. Çeyrek altın 10.875,46 TL, yarım altın 21.750,92 TL, ziynet altın ise 43.368,82 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 44.056 TL, Ata altın 44.585,07 TL seviyesinde bulunurken gremse altın 107.835,18 TL'den satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Ons altın: 4.122,78 dolar
  • Gram altın: 6.651,66 TL
  • Çeyrek altın: 10.875,46 TL
  • Yarım altın: 21.750,92 TL
  • Ziynet altın: 43.368,82 TL
  • Cumhuriyet altını: 44.056,00 TL
  • Ata altın: 44.585,07 TL
  • İki buçuk altın: 107.109,69 TL
  • Gremse altın: 107.835,18 TL
  • Beşli altın: 217.648,99 TL
  • Kilo altın: 131.898,00 TL
  • 22 ayar bilezik: 6.015,03 TL
  • 18 ayar bilezik: 4.814,66 TL
  • 14 ayar bilezik: 3.759,39 TL
  • Has altın: 6.618,40 TL

#CUMHURİYET ALTINI #GRAM ALTIN #ALTIN FİYATLARI

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