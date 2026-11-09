Yükseliş hızlandı! Gram altın ne kadar? 9 Kasım 2026 güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Petrol piyasasındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle altın fiyatları,yeni haftada yükseldi.

9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.48 itibarıyla spot piyasada ons altın 4.122,78 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 1,40 değer kazanan ons altında fiyat artışı 56,75 dolar olarak kaydedildi.

Yurt içinde gram altın da yükselişini sürdürüyor. Gram altın 6.651,66 TL seviyesine ulaşırken günlük değer kazancı yüzde 1,45 oldu. Gram altının gün içindeki en yüksek seviyesi 6.669,59 TL, en düşük seviyesi ise 6.539,05 TL olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ons altın 4.122,78 dolar seviyesinde işlem görürken gün içindeki en yüksek seviyesi 4.134,15 dolar oldu. Ons altının en düşük seviyesi ise 4.054,40 dolar olarak kaydedildi.

Gram altın 6.651 TL seviyesinin üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Günlük yüzde 1,45 değer kazanan gram altının önceki kapanış fiyatı 6.556,39 TL seviyesinde bulunuyordu.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ziynet altın fiyatlarında da yükseliş yaşanıyor. Çeyrek altın 10.875,46 TL, yarım altın 21.750,92 TL, ziynet altın ise 43.368,82 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 44.056 TL, Ata altın 44.585,07 TL seviyesinde bulunurken gremse altın 107.835,18 TL'den satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4.122,78 dolar

Gram altın: 6.651,66 TL

Çeyrek altın: 10.875,46 TL

Yarım altın: 21.750,92 TL

Ziynet altın: 43.368,82 TL

Cumhuriyet altını: 44.056,00 TL

Ata altın: 44.585,07 TL

İki buçuk altın: 107.109,69 TL

Gremse altın: 107.835,18 TL

Beşli altın: 217.648,99 TL

Kilo altın: 131.898,00 TL

22 ayar bilezik: 6.015,03 TL

18 ayar bilezik: 4.814,66 TL

14 ayar bilezik: 3.759,39 TL

Has altın: 6.618,40 TL