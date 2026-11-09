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Gümüş fiyatları güne nasıl başladı?

Gümüş fiyatları, geçtiğimiz hafta kaydettiği kazanımlarına devam ederek pazartesi gününe 53 doların üzerinde başladı. Gram gümüş ne kadar oldu? İşte detaylar…

Gümüş fiyatları güne nasıl başladı?
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 07:44

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2026 07:46

Gümüş fiyatları zayıflayan petrolle beraber baskıdan kurtularak yükselişe geçti. Ons gümüş 53 doların üzerindeki seyrine devam ederken gram gümüş ne kadar oldu? İşte detaylar…

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?

Petrol fiyatlarındaki gerileme gümüşü yukarı doğru desteklerken daha şahin bir FED beklentisi fiyatların daha fazla yükselmesine engel oldu.

Başkan Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesi durumunda İran'a ek saldırılar düzenlemesinin "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar piyasaları rahatlattı.

Piyasalar artık yıl sonundan önce çeyrek puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık %81 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in para politikası yönüne dair daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerine çeviriyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gelişmelerin ardından gram gümüş fiyatları 85,84 liradan işlem görüyor.

#HÜRMÜZ BOĞAZI #GÜMÜŞ FİYATLARI #DONALD TRUMP

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