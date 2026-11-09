CANLI BORSA
Anasayfa Gündem KİK üyesi ülkeler kritik anlaşmayı imzaladı

KİK üyesi ülkeler kritik anlaşmayı imzaladı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi 6 ülkenin demiryolu ağıyla birbirine bağlanmasını öngören Genel Anlaşma, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen 31. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda imzalandı.

KİK üyesi ülkeler kritik anlaşmayı imzaladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 09:14

Yerel basına göre, Bahreyn Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Abdullah bin Ahmed Al Halife, yaptığı açıklamada, Körfez Demiryolu Bağlantısı Genel Anlaşması'nın imzalanmasının projenin yasal ve düzenleyici çerçevesini tamamlamada, KİK ülkeleri arasındaki bağ ile entegrasyonu güçlendirmede stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Al Halife, anlaşmanın uygulama sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu ve üye ülkelerin hazırlık seviyesini artıracağını belirtti.

Projenin güvenli ve sürdürülebilir seyahat seçenekleri sunarak vatandaşların, yerleşik halkın ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Al Halife, yatırım, turizm ve istihdam olanaklarını da destekleyeceğini kaydetti.

Al Halife ayrıca, demiryolu bağlantısının malların pazarlara taşınmasındaki verimliliği yükselteceğini ve üye ülkeler arasındaki ticaret ile ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ulaştırma sektöründe getirdiği zorluklara değinen Al Halife, ulaştırma ağlarının entegrasyonunun Körfez bölgesinin ekonomik güvenliği için temel bir sütun olduğunu, limanlar, kara yolları, demiryolları ve havalimanları arasındaki bağlantının iş ve taşımacılık sürekliliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında Bahreyn'in, demiryolu alanında işbirliğini geliştirmek, teknik ve düzenleyici koordinasyon ile tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla Suudi Arabistan ve Katar ile iki ayrı mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca Körfez demiryolu projesindeki son durumun yanı sıra Uluslararası Kara Taşımacılığı Yeknesak Sistemi, bunun uygulama yönetmeliği ve deniz taşımacılığına yönelik düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi gibi konular da ele alındı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BAHREYN #SUUDİ ARABİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı! Ekimde 165 bin kişilik artış ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı! Ekimde 165 bin kişilik artış 06 Kasım 2026 17:14
Altın düşecek mi yoksa rekor mu kıracak? Dev kurumlar ayrıştı, işte masadaki 4 tahmin Altın düşecek mi yoksa rekor mu kıracak? Dev kurumlar ayrıştı, işte masadaki 4 tahmin 06 Kasım 2026 15:14
Gümüş için rekor tahmini! Arz fazlası riski gündemde, bu tarihte 70 doları aşacak Gümüş için rekor tahmini! Arz fazlası riski gündemde, bu tarihte 70 doları aşacak 06 Kasım 2026 14:55
Altında gün ortası Altında gün ortası 06 Kasım 2026 13:32
Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti 06 Kasım 2026 13:30
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 06 Kasım 2026 11:50
SON DAKİKA | Altında beklentiler değişti: Goldman Sachs’tan 2026 ve 2027 için yeni tahmin! Gram kaç TL olacak? SON DAKİKA | Altında beklentiler değişti: Goldman Sachs'tan 2026 ve 2027 için yeni tahmin! Gram kaç TL olacak? 06 Kasım 2026 10:16
Trump’tan borsa açıklaması Trump'tan borsa açıklaması 06 Kasım 2026 11:40
Rusya’dan gübre ihracatında yeni karar! 18,8 milyon tonluk sınır geliyor Rusya'dan gübre ihracatında yeni karar! 18,8 milyon tonluk sınır geliyor 06 Kasım 2026 10:36
Petrol piyasasında şaşırtan gelişme! JPMorgan piyasayı altüst edecek gelişmeyi açıkladı Petrol piyasasında şaşırtan gelişme! JPMorgan piyasayı altüst edecek gelişmeyi açıkladı 06 Kasım 2026 10:17
Asya borsalarında sert satış dalgası! Güney Kore ve Japonya’da kayıplar yüzde 6’yı aştı Asya borsalarında sert satış dalgası! Güney Kore ve Japonya'da kayıplar yüzde 6'yı aştı 06 Kasım 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 06 Kasım 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.482,6000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11482,6 Yüksek 11482,6
Açılış
50,185 Değişim 0,0371 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,1867
Açılış
56,1382 Değişim 0,2062 Son veri saati:
Düşük 55,9064 Yüksek 56,1126
Açılış
6.645,5010 Değişim 130,544
Düşük 6539,048 Yüksek 6669,592
Açılış
85,1692 Değişim 3,3139 Son veri saati:
Düşük 82,9738 Yüksek 86,2877
Açılış
BİST En Aktif Hisseler