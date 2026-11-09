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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 yükselişle 11.559,31 puandan başladı.Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 10:04

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 76,70 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.559,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde ile 2,32 ile kimya petrol platik, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanı etkisiyle yeni haftada risk iştahı arttı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda bugün başlıyor. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferansta, COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı.

Analistler, bugün Almanya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BORSA İSTANBUL #BIST 100 #BANKACILIK ENDEKSİ

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