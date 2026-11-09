CANLI BORSA
Anasayfa Kripto Para Bitcoin 74 bin doların altına geriledi! ETF'lerden 1,28 milyar dolar çıktı

Bitcoin 74 bin doların altına geriledi! ETF'lerden 1,28 milyar dolar çıktı

Kripto para piyasasında satış baskısı yeniden hızlandı. Bitcoin yüzde 1,9 düşüşle 74 bin 392 dolara gerilerken spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1,28 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Ethereum, XRP ve diğer büyük altcoin'lerde de kayıplar derinleşti.

Bitcoin 74 bin doların altına geriledi! ETF’lerden 1,28 milyar dolar çıktı

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 10:58

Kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen haftaki kayıplarını sürdüren Bitcoin, ABD'de Demokratların Kongre'deki zaferinin ardından kripto sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği endişesiyle baskı altında kaldı. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerinden milyarlarca dolarlık çıkış yapması da satış baskısını artırdı.

BİTCOİN 74 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bitcoin, pazartesi günü yüzde 1,9 değer kaybederek 74 bin 392,2 dolara geriledi. Saat 09.19 itibarıyla bu seviyeden işlem gören dünyanın en büyük kripto parası, geçen hafta da yüzde 2 düşüş kaydetmişti.

ABD'de Demokratların Kongre'de güç kazanmasının ardından kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerin geleceği konusunda belirsizlik arttı. Demokratların kripto paralara daha sıkı denetim getirebileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

KRİPTO PARALARDA DÜZENLEME ENDİŞESİ ARTIYOR

Demokrat kanadındaki bazı isimlerin kripto paralara yönelik şüpheci yaklaşımı ve sektörde kara para aklamayla mücadele ile risk yönetimi kurallarının sıkılaştırılması yönündeki çağrıları piyasaların gündemine geldi.

Senatör Elizabeth Warren, Senato Demokratları arasında kripto paralara yönelik en güçlü eleştirileri dile getiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Warren'ın güçlü yetkilere sahip Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçmesinin beklendiği belirtilirken, olası atamanın kripto sektörüne yönelik denetimleri artırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan son iki yılda kabul edilen kripto para düzenlemelerinin büyük ölçüde Cumhuriyetçilerin desteğiyle hayata geçirilmiş olması, Demokratların Kongre'deki zaferinin ardından yeni yasaların geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

BİTCOİN ETF'LERİNDEN 1,28 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Kripto para piyasasındaki düşüşte kurumsal yatırımcıların satışları da etkili oldu. Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), geçen hafta 1,28 milyar dolarlık net para çıkışı yaşadı.

SoSoValue verilerine göre bu gelişmeyle birlikte ETF'lerde üst üste ikinci haftalık çıkış kaydedildi. Geçen haftaki çıkışlar, haziran sonundan bu yana görülen en kötü haftalık performans oldu.

Kurumsal yatırımcıların ETF'lerden çekilmesi, Bitcoin üzerindeki satış baskısının önemli göstergelerinden biri olarak öne çıktı. Kripto para piyasası, teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişe rağmen genel finansal piyasalardaki toparlanmaya eşlik edemedi.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bitcoin'deki düşüş diğer kripto paralara da yayıldı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 5,2 gerileyerek 2 bin 118 dolara düştü.

XRP yüzde 6,4 değer kaybederken Solana ve Cardano yüzde 3'er geriledi. BNB'deki düşüş ise yüzde 2,4 oldu.

Meme coin piyasasında da satışlar etkili oldu. Dogecoin yüzde 3,3, $TRUMP token ise yüzde 3,3 değer kaybetti. $TRUMP, düşüşe rağmen geçen hafta gördüğü rekor düşük seviyelerin üzerinde kaldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BİTCOİN #ETHEREUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Bitcoin ETF’lerinde rekor çıkış: BlackRock IBIT ilk sırada Bitcoin ETF'lerinde rekor çıkış: BlackRock IBIT ilk sırada 07 Kasım 2026 12:03
Çin Merkez Bankası’ndan altın hamlesi: Ekim ayında 25,8 ton alım yaptı Çin Merkez Bankası'ndan altın hamlesi: Ekim ayında 25,8 ton alım yaptı 07 Kasım 2026 11:32
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 07 Kasım 2026 09:52
Altında kritik viraj! Yükseliş sürecek mi? Gözler 10 ve 13 Kasım’da Altında kritik viraj! Yükseliş sürecek mi? Gözler 10 ve 13 Kasım'da 07 Kasım 2026 08:54
Gümüş fiyatları ne kadar? Kritik verinin ardından ons ve gram gümüşte son fiyatları Gümüş fiyatları ne kadar? Kritik verinin ardından ons ve gram gümüşte son fiyatları 06 Kasım 2026 17:30
Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar 06 Kasım 2026 17:20
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı! Ekimde 165 bin kişilik artış ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı! Ekimde 165 bin kişilik artış 06 Kasım 2026 17:14
Altın düşecek mi yoksa rekor mu kıracak? Dev kurumlar ayrıştı, işte masadaki 4 tahmin Altın düşecek mi yoksa rekor mu kıracak? Dev kurumlar ayrıştı, işte masadaki 4 tahmin 06 Kasım 2026 15:14
Gümüş için rekor tahmini! Arz fazlası riski gündemde, bu tarihte 70 doları aşacak Gümüş için rekor tahmini! Arz fazlası riski gündemde, bu tarihte 70 doları aşacak 06 Kasım 2026 14:55
Altında gün ortası Altında gün ortası 06 Kasım 2026 13:32
Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti 06 Kasım 2026 13:30
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 06 Kasım 2026 11:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.545,4900 Değişim 72,28 Son veri saati:
Düşük 11521,4 Yüksek 11593,68
Açılış
50,1912 Değişim 0,0371 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,1867
Açılış
56,1775 Değişim 0,2706 Son veri saati:
Düşük 55,9064 Yüksek 56,177
Açılış
6.601,7230 Değişim 130,544
Düşük 6539,048 Yüksek 6669,592
Açılış
84,3306 Değişim 3,3139 Son veri saati:
Düşük 82,9738 Yüksek 86,2877
Açılış
BİST En Aktif Hisseler