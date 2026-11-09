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Asya borsaları haftaya nasıl başladı? Japonya ve Güney Kore ayrıştı

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dengelenme arayışı Asya piyasalarına yansırken yüksek enerji fiyatları ve faiz artışı beklentileri yatırımcıları temkinli olmaya yöneltti. Çin'de üretici enflasyonu Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Asya borsaları haftaya nasıl başladı? Japonya ve Güney Kore ayrıştı
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Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 10:45

Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen toparlanma çabalarına rağmen enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması ve küresel faizlerdeki artış eğiliminin sürmesiyle haftaya karışık başladı. Geçen hafta ABD'deki seçim sonuçlarının olası etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle zayıflayan küresel risk iştahı, yeni haftada yerini yatırımcıların yön arayışına bıraktı.

Cuma günü New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen dengelenme çabası Asya piyasalarına da taşındı. Ancak bölgeden gelen ekonomik veriler ve enerji fiyatlarına ilişkin risklerin henüz ortadan kalkmaması piyasalarda temkinli görünümün korunmasına neden oldu.

ASYA BORSALARINDA JAPONYA YÜKSELDİ, GÜNEY KORE GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında endeksler farklı yönlerde hareket etti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 düşüşle 5.018 puandan kapanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,51 yükselişle 58.874 puana çıktı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38 artışla 3.662 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 yükselişle 24.514 puanda işlem gördü. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,10 kayıpla 80.917 puanda seyretti.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA YATIRIMLARI TAKİPTE

Analistler, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerinin ABD ekonomisinin son yıllardaki büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayabileceğine yönelik beklentilerin gündemde olduğunu belirten analistler, söz konusu sınırlamaların aşırı boyutlara ulaşmayacağı yönündeki öngörülerin de öne çıktığını kaydetti.

Teknoloji hisselerinde yaşanan dengelenme çabalarının piyasalara destek sağladığı ancak enerji fiyatları ve faiz beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını sınırladığı değerlendiriliyor.

ÇİN'DE ÜRETİCİ ENFLASYONU HAZİRAN 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Asya piyasalarında yatırımcıların takip ettiği önemli gelişmelerden biri de Çin'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri oldu.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin altında kaldı. Böylece tüketici enflasyonundaki artış eylül ayına göre yavaşladı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aynı dönemde yüzde 5,7 yükseldi. Bu artış, Haziran 2022'den bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş olarak öne çıktı.

PETROL FİYATLARI VE YAPAY ZEKA TALEBİ ÜRETİCİ ENFLASYONUNU HIZLANDIRDI

Çin'de üretici enflasyonundaki hızlanmada Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları ve yapay zeka gibi gelişmekte olan sektörlerden gelen talep etkili oldu.

Açıklanan veriler, Çin'de zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki makasın açıldığını ortaya koydu. Üretim maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına aynı ölçüde yansımaması, ülke ekonomisindeki farklı dinamikleri gözler önüne serdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #GÜNEY KORE #NİKKEİ 225 #NEW YORK

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