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Faiz indirimi için henüz erken! Rusya Merkez Bankası Başkanı enflasyona karşı uyardı

Rusya Merkez Bankası Nabiullina, hızlı faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceğini belirterek temkinli para politikası mesajı verdi. Bankanın temel senaryosuna göre Rusya'da politika faizi 2027'de gerilemeye devam edecek ancak yıl boyunca çift haneli seviyelerde kalacak.

Faiz indirimi için henüz erken! Rusya Merkez Bankası Başkanı enflasyona karşı uyardı
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Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 13:04

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, politika faizinde indirime gitmek için henüz erken olduğunu belirterek hızlı faiz indirimlerinin fiyat artışlarını hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Nabiullina, üretim kapasitesindeki kayıplar ve iş gücü açığı nedeniyle talebin kontrollü şekilde artması gerektiğini vurguladı.

"POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ACELE ETMEMELİYİZ"

Rusya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Nabiullina, faiz indirimlerinde temkinli davranılması gerektiğini söyledi.

Faizlerin hızlı düşürülmesinin beklenenin aksine ekonomik koşulları zorlaştırabileceğini belirten Nabiullina, şu ifadeleri kullandı:

"Politika faizini düşürmek için henüz acele etmemeliyiz. Bu, tam tersi sonuçlar doğurarak ekonomide faizlerin ve fiyatların yükselmesine, işletmelerimizin yeni zorluklarla karşılaşmasına yol açar."

SALDIRILAR ÜRETİM KAPASİTESİNİ SINIRLIYOR

Rusya'da petrol rafinerileri, sanayi tesisleri, veri merkezleri ve lojistik merkezlerine yönelik saldırıların üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini anlatan Nabiullina, hasar gören tesislerin onarımı tamamlanana kadar talebin kontrollü biçimde artırılması gerektiğini ifade etti.

Üretim kapasitesinin yeniden devreye alınmasıyla faiz indirimleri için daha fazla alan oluşacağını belirten Nabiullina, ekonomide aşırı talep artışına izin verilemeyeceğini vurguladı.

Nabiullina, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin küçülmesinden söz etmiyoruz ancak mevcut koşullarda talebin aşırı artması enflasyonu hızlandırabilir. Buna izin veremeyiz."

RUSYA'DA FAİZLER 2027'DE DE ÇİFT HANELİ KALACAK

Rusya ekonomisinde aşırı soğumaya işaret eden herhangi bir gösterge bulunmadığını kaydeden Nabiullina, işsizliğin artması, reel gelirlerin düşmesi ve enflasyonun hedefin altına gerilemesinin böyle bir duruma işaret edebileceğini dile getirdi.

Rusya Merkez Bankasının temel senaryosuna göre politika faizinin 2027 yılında düşüşünü sürdürmesi ancak yıl boyunca çift haneli seviyelerde kalması bekleniyor.

İŞ GÜCÜ AÇIĞI TAMAMEN ORTADAN KALKMADI

İşgücü açığının bir miktar hafiflediğini ancak yakın gelecekte tamamen ortadan kalkmasının beklenmediğini belirten Nabiullina, sıkı para politikasının önemine de dikkati çekti.

Nabiullina, düşük enflasyona ve daha ılımlı faiz oranlarına ulaşılabilmesi için sıkı para politikasının gerekli olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RUSYA MERKEZ BANKASI

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