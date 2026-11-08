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Altın, ABD'den gelen kritik veriyle geriledi

3 Kasım seçimleriyle değer kazanan ons altın cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesiyle 4 bin 50 dolara kadar geriledi. Gelişmeler yurt içi piyasalarda da etkileri oldu. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Altın, ABD’den gelen kritik veriyle geriledi
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2026 15:54

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2026 15:55

Altın fiyatları, ABD seçimleri sonrası yukarı yönlü bir grafik çizerken beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verisi sonrası geri çekildi. Ons altındaki hareketler gram altın piyasalarını etkiledi. Gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar oldu?

İstihdam verilerinin doları desteklemesiyle ons altın, 4.050 dolara doğru geriledi. İstihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından Federal Rezerv'in gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD ekonomisi Ekim ayında 165.000 yeni iş ekledi; bu rakam piyasa beklentisi olan 65.000'in oldukça üzerindeydi. İşsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde %4,1'e geriledi. Önceki iki aya ait istihdam rakamları da toplamda 84.000 kişi artırıldı.

Öte yandan ortalama saatlik kazançlar %0,4 artarak %0,3'lük beklentileri geride bıraktı. Ham petrol fiyatlarındaki yeniden artış ise enflasyon endişelerini daha da körükledi.

Altın, Cuma günü yaşanan geri çekilmelere rağmen yine de hafta boyunca yüzde %4'ün üzerinde değer kazandı. Bu değer kazançlarının arkasında yatırımcıların yapay zeka hisselerinden çıkıp savunma amaçlı varlıklara yönelmesiyle oluşan güvenli liman talebi etkili oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.555,36
SATIŞ:6.556,39

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.542,50
SATIŞ:10.783,52

TAM ALTIN

ALIŞ:43.206,00
SATIŞ:43.719,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:43.400,00
SATIŞ:44.056,00

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