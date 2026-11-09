VİOP’ta kritik seviyeler belli oldu: BIST 30’da 15.200 puan takipte

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, haftaya yükselişle başladı. Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında yüzde 0,50 değer kazanarak 14.955,00 puana yükseldi. Küresel piyasalardaki pozitif görünümde petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki yükselişler etkili oldu.

VİOP'TA GEÇEN HAFTANIN KAPANIŞI NASILDI?

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,92 artışla 14.881,00 puandan tamamladı.

Kontrat, akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.853,00 puandan işlem gördü. Yeni haftanın açılışında ise yeniden yükselişe geçen endeks kontratı, 14.955 puan seviyesine ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olması beklenirken, yatırımcıların gözü yurt dışından gelecek ekonomik verilerde olacak.

YATIRIMCILAR BU SEVİYELERİ TAKİP EDECEK

Analistler, bugün Almanya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.

Ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da piyasaların gündeminde olacak.

Teknik açıdan aralık vadeli BIST 30 endeks kontratında 15.100 ve 15.200 puan seviyeleri direnç, 14.900 ve 14.800 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.