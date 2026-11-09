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Çin'de üretici fiyatları yüzde 5,7 arttı

Çin'de üretici fiyatlarında görülen artış, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle ekim ayında da devam etti.

Çin’de üretici fiyatları yüzde 5,7 arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 09:47

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat verilerine göre, ekimde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5,7, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

ENERJİYE ARTAN TALEP ETKİLİ OLDU

Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı artış, savaş belirsizliğinin sürmesiyle üretici fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. ÜFE'deki artış, üretici fiyatlarında 2022 yılı ortalarından bu yana en hızlı yükseliş oldu.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, ÜFE'deki yükselişin enerji fiyatlarındaki süregelen artıştan kaynaklandığını, bu arada kış döneminin yaklaşmasıyla ısınma ve enerji üretimi için kömür ve doğal gaza artan talebin de etkili olduğunu belirtti.

Dong, ayrıca yapay zekanın hızlı gelişiminin ham madde ve donanım imalat endüstrilerinde fiyatları artırdığına dikkati çekti.

Çin'de üretici fiyatları 41 ay süren düşüşün ardından bu yıl mart ayında Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla yeniden artış göstermişti. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra martta yüzde 0,5, nisanda yüzde 2,8, mayısta yüzde 3,9, haziranda yüzde 4,1, temmuzda yüzde 3,5, ağustosta yüzde 3,8 ve eylülde yüzde 5 artmıştı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

TÜKETİCİ FİYATLARI DURGUN SEYREDİYOR

Orta Doğu'daki savaşla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan artış, tüketici fiyatlarında da sınırlı bir yükselişe yol açsa da iç talebin zayıflığından kaynaklanan genel durgunluk devam ediyor.

TÜFE ise ekimde yüzde 0,7 artış kaydetti. Bu dönemde gıda dışı fiyatlar yüzde 1,5 artarken, gıda fiyatları yüzde 2,9 azaldı.

Gıda, tütün ve alkol mamullerinin fiyatları yüzde 1,6, taze sebzelerin fiyatları yüzde 16,9 ve domuz etinin fiyatı yüzde 8,6 geriledi. Buna karşın ulaştırma ve iletişim hizmetlerinin fiyatları yüzde 5,5, sağlık hizmetlerinin fiyatları yüzde 2,4 ve su, elektrik gibi temel tedarik hizmetlerinin fiyatları yüzde 1,8 arttı.

TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta yüzde 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda yüzde 1,2, mayısta yüzde 1,2, haziranda yüzde 1, temmuzda yüzde 0,5, ağustosta yüzde 0,8 ve eylülde yüzde 0,9 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜFE #ÇİN

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