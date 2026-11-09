Petrol, 96,89 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 96,89 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 89,96 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği mülakatta, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde ABD'nin İran'a yeniden saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu belirtti.

Trump, "İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. ABD saldırısının gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım ama onlara çok sert vurduk." ifadelerini kullandı.

ABD'nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini aktaran Trump, "Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak." dedi.

Ancak İran'ın altyapısını yok etmeyi tercih etmeyeceğini kaydeden Trump, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD saldırılarına karşı İran'ın savunma kabiliyetinin olmadığını da öne sürerek, bu ülkenin hava savunmasının yok edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, bölgedeki gerilimin azalabileceği ve petrol sevkiyatının normale dönebileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Washington yönetiminin İran politikasında değişikliğe gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpları İran ile süren çatışmalara bağlarken, Demokratların önde gelen isimlerinden Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD'deki ara seçimlerin ardından diplomatik temasların yavaşladığını belirterek, müzakerelerin devamı için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini söyledi.

ABD ile İran arasında arabulucuların diplomatik ziyaretlerine ilişkin soruya Erakçi, "Birkaç gündür arabulucularda geliş gidiş olmadı. Bunun sebebi, ABD'deki seçim sonuçlarının herkesi şok etmesiydi. Bu biraz geçmeli. Atmosfer uygun olmalı. Biraz beklemeliyiz." yanıtını verdi.

Buna karşın, Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığına yönelik risklerin sürmesi, fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda seyir sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede hareket ettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişme, küresel petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip boğazdaki arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Brent petrolde teknik olarak 97,19 doların direnç, 96,09 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.