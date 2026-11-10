Çin’deki ithalat fuarında 85,4 milyar dolarlık ticaret hacmi

Şanghay yerel yönetimine bağlı CIIE Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 5-10 Kasım'da şehirde düzenlenen fuara, farklı ülkelerden 4 bin 142 firma katıldı.

9'uncu kez düzenlenen uluslararası fuarda bu yıl imzalanan anlaşmaların toplam değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 2,3 artarak 85,4 milyar dolara ulaştı.

Çin, CIIE'yi ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik, yabancı işletmeler için Çin'deki merkezi hükümet ve yerel hükümetler, kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için önemli bir platform olarak görülüyor.