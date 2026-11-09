Gümüşte yükseliş sürecek mi? Analistler iki senaryoya dikkat çekti

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasına rağmen yükselişini sürdüren gümüş, haftayı ons başına 51,90 dolardan kapattı. Haftalık yüzde 5,72 değer kazanan gümüşte yeni haftanın yönü açısından 48 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Analistler, bu desteğin kırılması ve korunması durumunda iki farklı fiyat senaryosunun gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Gümüş piyasasında yaşanan toparlanmanın ardından yatırımcıların gözü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Özellikle salı günü açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin, doların ve değerli metalin seyrinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdamın 165 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Faiz artırımı ihtimalinin yüzde 80 seviyesine yükselmesiyle dolar endeksi 102,30'a, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,51'e çıktı.

GÜMÜŞTE KRİTİK DESTEK 48 DOLAR

Teknik göstergeleri değerlendiren analistler, gümüşte 48-50 dolar aralığını önemli destek bölgesi olarak görüyor. Yükseliş hareketinin devam edebilmesi için ons gümüşün öncelikle 48 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerektiği belirtiliyor.

48 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve ilk etapta 45 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Düşüşün derinleşmesi durumunda ise 40-45 dolar aralığı takip edilecek.

YÜKSELİŞ SENARYOSUNDA HEDEF 60 DOLAR

Diğer senaryoda ise gümüşün 45-48 dolar aralığındaki kritik seviyelerin üzerinde tutunması, yükseliş görünümünü destekleyebilir.

Haftalık grafiklerde öne çıkan formasyonların devreye girmesiyle birlikte ons gümüşün ilerleyen dönemde 60 dolar seviyesine yönelme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Bu nedenle analistler, mevcut destek bölgesinin korunmasını yükseliş senaryosunun devamı açısından önemli görüyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 80 SEVİYESİ İZLENİYOR

Gümüş piyasasında takip edilen göstergelerden altın-gümüş oranı da yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Gümüş fiyatlarının gerilediği dönemde 80 seviyesini test eden oranın bu seviyenin altına inmesi, gümüşte dip oluşumuna yönelik beklentileri güçlendirebilir.

Buna karşılık altın-gümüş oranının 80 seviyesini aşması, gümüş üzerindeki baskının artabileceğine işaret edebilir. Böyle bir durumda oranın 84 seviyesine doğru yükselmesi ihtimali de takip ediliyor.

ABD ENFLASYONU GÜMÜŞÜN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Salı günü açıklanacak ABD TÜFE verisi, gümüşün kısa vadeli yönü açısından önemli başlıklardan biri olacak.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde doların güç kazanabileceği ve gümüş fiyatlarının 45 dolar seviyesine doğru gerileyebileceği değerlendiriliyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması durumunda ise dolar üzerindeki baskının hafiflemesiyle gümüşte yükseliş ivmesi güçlenebilir. Bu senaryoda 60 dolar seviyesi önemli direnç hedefi olarak öne çıkıyor.