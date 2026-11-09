Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti

Toplam işlem hacmi 59,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve geçen haftaki sert satışların ardından gelen tepki alımlarıyla karışık seyrederken gözler ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.