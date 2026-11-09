Rusya’dan COP31’de dikkat çeken BRICS hamlesi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), BRICS ülkelerinin iklim müzakerelerinde ayrı bir müzakere grubu oluşturmasını hedeflediklerini bildirdi.

Rus haber ajansı İnterfaks'a röportaj veren Reşetnikov, COP31 kapsamında Rusya'nın iklim politikalarına ve BRICS ülkeleri arasındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BRICS ÜLKELERİ DAHA AKTİF ROL ALMALI"

BRICS ülkelerinin iklim müzakerelerindeki iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirten Reşetnikov, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adım, BM iklim müzakereleri kapsamında ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmak. BRICS ülkelerinin küresel iklim kurallarının şekillendirilmesinde daha aktif rol almasını istiyoruz."

Rusya'nın 2024 yılında BRICS dönem başkanlığını yürüttüğü sırada İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Temas Grubu'nun kurulmasına öncülük ettiğini hatırlatan Reşetnikov, karbon piyasaları, bilimsel çalışmalar ve ticaret alanlarında iş birliğini geliştirdiklerini kaydetti.

COP32 HAZIRLIKLARI ETİYOPYA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Reşetnikov, 2027 yılında Etiyopya'da düzenlenecek COP32 için hazırlıkların da Antalya'daki konferans kapsamında ele alınacağını belirtti. Bu çerçevede Etiyopyalı yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

RUSYA TEKNOLOJİK TARAFSIZLIK İLKESİNİ SAVUNACAK

Rusya'nın COP31'de teknolojik tarafsızlık ilkesini savunacağını aktaran Reşetnikov, nükleer enerji, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının emisyonların azaltılmasında rol oynayabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (SKDM) eleştiren Reşetnikov, iklim politikalarının ticarette yeni korumacılık araçlarına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Reşetnikov ayrıca Rusya'nın Antalya'daki konferansta düşük karbonlu enerji, yeşil sanayi, sürdürülebilir şehirler ve iklim değişikliğine uyum alanlarındaki projelerini tanıtacağını belirtti.