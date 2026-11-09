Gümüş yatırımcısının gözü bu fiyatlarda! İşte güncel rakamlar

Değerli metaller piyasasında gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.05 itibarıyla ons gümüş 52,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons gümüşün günlük değer kazancı yüzde 1,48 olurken fiyat artışı 0,77 dolar olarak gerçekleşti.

Gram gümüş fiyatı da yükselişini sürdürüyor. Gün içerisinde 86,28 TL seviyesine kadar yükselen gram gümüş, saat 17.05 itibarıyla 85,09 TL seviyesinde bulunuyor. Gram gümüşte günlük değer kazancı yüzde 1,52 olarak kaydedildi.

ONS GÜMÜŞ 53 DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI

Ons gümüş gün içerisinde 53,46 dolara kadar yükselirken 51,40 dolara kadar geriledi. Saat 17.05 itibarıyla 52,72 dolar seviyesinde işlem gören ons gümüş, günlük bazda yüzde 1,48 değer kazandı.

Son bir haftalık fiyat hareketinde ons gümüş 53,47 dolarla en yüksek, 48,61 dolarla en düşük seviyesini gördü. Haftalık değişim yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.

GRAM GÜMÜŞ 86 TL SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde gram gümüş fiyatı da yükselişini sürdürüyor. Gün içerisinde 86,29 TL'ye kadar çıkan gram gümüş, 82,97 TL seviyesine kadar geriledi. Gram gümüş saat 17.05 itibarıyla 85,09 TL'den işlem görüyor.

Gram gümüşte son bir haftanın en yüksek seviyesi 86,29 TL, en düşük seviyesi ise 78,18 TL oldu. Haftalık değişim yüzde 5,15 olarak kaydedildi.

9 KASIM 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş: 52,72 dolar

Ons gümüş alış: 52,76 dolar

Ons gümüş satış: 52,69 dolar

Gram gümüş: 85,09 TL

Gram gümüş alış: 84,99 TL

Gram gümüş satış: 85,09 TL