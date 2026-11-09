ECB’nin yeni başkanı yıl sonuna kadar belirlenecek

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, Brüksel'de düzenlenen Avro Bölgesi maliye bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

ECB başkanlığı için İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot'un aday gösterildiğini hatırlatan Pierrakakis, iki ülkenin bakanlarının toplantıda adayları tanıtacağını söyledi.

Pierrakakis, gün içinde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile seçim sürecini görüşmek üzere bir araya geleceğini belirtti.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat'a kadar görevinde kalacağını açıkladığına işaret eden Pierrakakis, yeni başkanın seçilmesi için takvimin oldukça sıkışık olduğunu vurguladı.

Pierrakakis, hızlı hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Hedefimiz, tüm sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması." ifadesini kullandı.

Geçmişte ECB başkanının seçiminin liderlerin yön verdiği, siyasi uzlaşıya dayalı bir süreç olduğunu anlatan Pierrakakis, bu kez de aynı yaklaşımın izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Pierrakakis, Avro Grubu'nun süreci kolaylaştırmak için üzerine düşeni yapacağını, bugünkü toplantıda konunun ağırlıklı olarak bilgilendirme amacıyla ele alınacağını söyledi.

ECB'de aynı dönemde doldurulacak üç pozisyon bulunduğuna dikkati çeken Pierrakakis, bunların tamamını içeren bir paket üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini belirtti.