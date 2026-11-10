New York borsasında ralli! Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü güçlü yükselişlerle tamamladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki toparlanma, üç ana endeksi de yukarı taşıdı. Dow Jones yüzde 2,15, S&P 500 yüzde 2,35 ve Nasdaq yüzde 2,74 yükseldi.

WALL STREET'TE ÜÇ ENDEKSTEN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 2,15 artışla 52.389,75 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 2,35 yükselerek 7.549,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,74 kazançla 25.253,14 puana çıktı.

Geçen hafta ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği zaferin ardından yapay zeka sektörüne ilişkin endişelerle sert satış baskısı altında kalan teknoloji hisseleri, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE YÜKSELİŞ: AMD YÜZDE 13,3 ARTTI

ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerinde geniş çaplı yükseliş görüldü. Apple yüzde 2,4, Microsoft yüzde 2,8, Alphabet yaklaşık yüzde 1, Amazon yüzde 3 ve Meta yüzde 5,1 değer kazandı.

Elon Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX'in hisseleri de yüzde 6'ya yakın yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Çip üreticilerinde ise yükseliş daha belirgin oldu. AMD hisseleri yüzde 13,3 artarken Broadcom yüzde 8,8, Micron yüzde 6,3 ve Intel yüzde 5,5 yükseldi.

NVIDIA HİSSELERİNDE YÜZDE 4,3'LÜK KAYIP

Teknoloji hisselerindeki genel yükselişe rağmen Nvidia negatif ayrıştı. Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından Nvidia, bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu.

Söz konusu gelişme sonrasında yoğun satış baskısıyla karşılaşan şirketin hisseleri yüzde 4,3 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların yapay zekaya ilişkin endişeleri geride bırakmaya çalıştığını, ancak Nvidia CEO'su Huang hakkındaki tartışmalara ilişkin daha fazla açıklık beklediğini belirtti.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ BORSALARI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konularındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece ABD'nin İran'a yeniden saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesi, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 5,6 düşüşle 92,85 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 4,1 azalarak 87,08 dolardan işlem gördü.

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskılarının hafiflemesine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ve borsalardaki olumlu havayı desteklediğini ifade etti.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON UYARISI

Piyasalarda Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de istihdam ve ekonomik büyümenin oldukça istikrarlı olduğunu belirtirken, enflasyon konusunda "başarısızlıkla yüzleşmek zorunda olduklarını" söyledi.

Goolsbee, hizmet sektöründe enflasyonun yükselmeye başladığının görüldüğünü ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyon kaynaklı risklere dikkat çekti. Para politikasının yönünün açık olduğunu belirten Barkin, politika kararlarında dikkatli ilerlemeleri gerektiğini vurguladı. Barkin, iş gücü piyasasında işten çıkarmaların sınırlı kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

ABD'de tüketicilerin kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ekim ayında değişiklik göstermedi.

Buna göre tüketicilerin enflasyon beklentileri;

Kısa vadede yüzde 3,9,

Orta vadede yüzde 3,3,

Uzun vadede yüzde 3 seviyesinde kaldı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİ VE ŞİRKET BİLANÇOLARINDA

Bu hafta yatırımcıların gündeminde ABD'nin ekim ayına ilişkin enflasyon verileri bulunuyor. Ayrıca CoreWeave, Cisco ve Applied Materials gibi şirketlerin açıklayacağı bilançolar da piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek.