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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 640 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 640 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 640 bin liraya yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 17:09

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 560 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 6 milyon 640 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 563 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 461 milyon 639 bin 61,35 lira, işlem miktarı ise 220,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 629 milyon 763 bin 823,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Misyon Yatırım Bankası, Akbank ile Zuha Döviz ve Altın Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.563.000,00 4.027,00
En Düşük 6.560.000,00 4.058,00
En Yüksek 6.655.000,00 4.125,00
Kapanış 6.640.000,00 4.125,00
Ağırlıklı Ortalama 6.623.530,46 4.097,99
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.461.639.061,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 220,89
Toplam İşlem Adedi 39

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AKBANK #ALTIN

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