Gümüş fiyatları ne kadar? 10 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı

Değerli metaller piyasasında gümüş fiyatlarında toparlanma sürüyor. Spot piyasada ons gümüş 53,3900 dolar seviyesinde işlem görürken gram gümüşün fiyatı 86,28 TL'ye çıktı. Saat 08.27 itibarıyla ons gümüş günlük bazda yüzde 0,07, gram gümüş ise yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

ONS GÜMÜŞ 53,39 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda ons gümüş, önceki kapanışını 53,3500 dolardan gerçekleştirdi. Yeni işlem gününde 52,8800 dolara kadar gerileyen ons gümüş, 53,7200 dolara kadar yükseldi. Güncel fiyatı ise 53,3900 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüşün haftalık değer kazancı yüzde 8,61'e ulaşırken aylık bazda yüzde 9,85, yılbaşından bu yana ise yüzde 24,93 kayıp yaşadığı görülüyor. Yıllık değişim ise yüzde 10,23 artış yönünde gerçekleşti.

GRAM GÜMÜŞ 86 TL'NİN ÜZERİNDE

Gram gümüş fiyatı da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önceki kapanışını 86,11 TL seviyesinde gerçekleştiren gram gümüş, yeni işlem gününde 85,4582 TL'ye kadar geriledi. Gün içerisinde 86,7919 TL seviyesini gören gram gümüş, saat 08.27 itibarıyla 86,28 TL'den işlem görüyor.

Gram gümüşün haftalık yükselişi yüzde 9,31'e ulaşırken aylık değişimi yüzde 7,99 düşüş yönünde gerçekleşti. Yılbaşından bu yana yüzde 12,07 gerileyen gram gümüş, yıllık bazda ise yüzde 31,27 değer kazandı.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Gün içinde açıklanması beklenen tüketici fiyat endeksi (CPI) verisinin ardından cuma günü üretici fiyat endeksi (PPI) takip edilecek.

Açıklanacak verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş:

Güncel fiyat: 53,3900 dolar

Alış: 53,3600 dolar

Satış: 53,4200 dolar

Günlük değişim: Yüzde 0,07 artış

Günün en yüksek seviyesi: 53,7200 dolar

Günün en düşük seviyesi: 52,8800 dolar

Gram gümüş:

Güncel fiyat: 86,28 TL

Alış: 86,17 TL

Satış: 86,28 TL

Günlük değişim: Yüzde 0,20 artış

Günün en yüksek seviyesi: 86,7919 TL

Günün en düşük seviyesi: 85,4582 TL