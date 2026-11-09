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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda geriledi

Avro Bölgesi'nde Genel Yatırımcı Güven Endeksi, kasımda 0,3 puanlık azalışla 2,4 puana inerek düşüşünü üst üste ikinci aya taşıdı.

Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni kasımda geriledi
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Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 14:00

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, kasım ayında 0,3 puanlık düşüşle piyasa beklentilerinin altında azalış kaydederek 2,4 puana geriledi.

Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Frankfurt merkezli danışmanlık şirketi Sentix, kasım ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

5-7 Kasım 2026'da 220'si kurumsal olmak üzere 1025 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ekimde 2,7 puan olan endeks, kasımda 2,4 puana inerek düşüşünü üst üste ikinci aya taşıdı.

Piyasalarda beklenti endeksin 2,1 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların mevcut duruma yönelik değerlendirmesi eylüle kıyasla değişmeyerek eksi 3,3 puanda sabit kalırken gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi 8,3 puana inerek Haziran 2026'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

FAİZ, PETROL FİYATLARI VE SİYASİ BELİRSİZLİKLER EKONOMİYİ BASKILIYOR

Yatırımcıların olumsuz durum değerlendirmeleri, Avro Bölgesi'nin ekonomik zayıflık dönemini henüz geride bırakamadığını ortaya koydu.

Özellikle artan faiz oranları, yüksek ham petrol fiyatları ve siyasi belirsizliklerin ekonomik çevre üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcıların Avro Bölgesi'nde sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma konusundaki şüphelerinin giderek arttığına dikkati çekerek, "Bu durum, sürdürülebilir bir toparlanmaya yönelik umutları daha da gölgeliyor. Fransa'daki istikrarsız durum, şiddetli protestolar ve Berlin'de yeniden alevlenen kamulaştırma tartışmaları şirketleri ve yatırımcıları endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİNDE İLK TOPARLANMA SİNYALLERİ

Avro Bölgesi'nin genelindeki zayıf seyre karşın, Almanya'ya dair Sentix barometresi ekimdeki düşüşün ardından hafif bir toparlanmayla eksi 3,3 puana yükseldi.

Almanya'da özellikle mevcut durum değerlendirmesi üst üste beşinci kez artarak eksi 14 puana ulaştı ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Alt endeksin negatif bölgede kalmaya devam ettiğini belirten Hussy, "Alman ekonomisi henüz kesin bir kırılma gerçekleştirememiş olsa da ilk stabilizasyon sinyallerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AVRO BÖLGESİ #ALMANYA

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