Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın kaç TL oldu? İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları

Altın piyasasında aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ons altın 4.110,75 dolar seviyesine gerilerken yurt içinde gram altın 6.638,95 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 07.05 itibarıyla ons altın yüzde 0,74, gram altın ise yüzde 0,64 değer kaybetti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Spot piyasada ons altın 4.110,75 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 4.108,18 dolara kadar gerileyen ons altının en yüksek seviyesi ise 4.146,68 dolar oldu. Ons altındaki günlük kayıp 30,75 dolara ulaştı.

Gram altın da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüş gösteriyor. 6.681,78 TL seviyesindeki önceki kapanışının ardından gerileyen gram altın, 6.638,95 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içerisinde 6.634,68 TL'ye kadar düşen gram altının en yüksek seviyesi 6.696,33 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.854,69 TL, yarım altın 21.709,37 TL, ziynet altın ise 43.285,97 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 44.785 TL seviyesinde işlem görüyor.

Diğer altın türlerinde ise değişim bulunmuyor veya aşağı yönlü hareket görülüyor. Ata altın 45.019,56 TL, gremse altın 108.886,06 TL ve iki buçuk altın 108.153,50 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4.110,75 dolar

Gram altın: 6.638,95 TL

Çeyrek altın: 10.854,69 TL

Yarım altın: 21.709,37 TL

Ziynet altın: 43.285,97 TL

Cumhuriyet altını: 44.785,00 TL

Ata altın: 45.019,56 TL

İki buçuk altın: 108.153,50 TL

Gremse altın: 108.886,06 TL

Beşli altın: 219.770,03 TL

Kilo altın: 131.511,00 TL

22 ayar bilezik: 6.073,64 TL

18 ayar bilezik: 4.861,58 TL

14 ayar bilezik: 3.796,03 TL

Has altın: 6.605,76 TL