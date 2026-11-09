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Almanya'nın ihracatı eylülde beklentileri aştı

Almanya'da Şubat 2026'dan bu yana en güçlü artışını kaydeden ihracat verisi, piyasaların yüzde 0,5'lik artış beklentisini geride bıraktı

Almanya’nın ihracatı eylülde beklentileri aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2026 13:40

Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, eylül ayında Avrupa ülkelerinden gelen güçlü talebin desteğiyle bir önceki aya göre yüzde 2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin eylül 2026 dönemine ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde aylık bazda yüzde 2 yükselişle 141,1 milyar avroya ulaştı.

Böylece şubat ayından bu yana en güçlü aylık ihracat artışı kaydedildi.

Piyasalardaki beklenti, ağustostaki yüzde 0,4'lük gerilemenin ardından eylülde yüzde 0,5'lik sınırlı artış olması yönündeydi. İhracat, eylül 2025'e göre ise yüzde 7,7 artış gösterdi.

Almanya'nın ithalatı ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 4,2 artarak 125,5 milyar avroya yükseldi. İthalattaki yıllık artış yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Almanya'nın dış ticaret fazlası, ağustostaki 17,9 milyar avroluk seviyeden eylülde 15,6 milyar avroya geriledi. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 15,5 milyar avro seviyesindeydi.

İHRACATTAKİ BÜYÜMENİN MOTORU AB ÜLKELERİ OLDU

Almanya'nın eylül ayı ihracat artışında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılan satışlar etkili oldu. AB ülkelerine yönelik ihracat, yüzde 3,5 artarak 80,8 milyar avroya ulaştı. Bu tutarın 55,8 milyar avrosunu Avro Bölgesi ülkeleri, 25 milyar avrosunu ise Avro Bölgesi dışındaki AB ülkeleri oluşturdu. AB'den yapılan ithalat ise yüzde 4,9 artışla 62,9 milyar avroya çıktı.

AB dışındaki ülkelere yapılan dış satım ise eylülde aylık bazda yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla 60,3 milyar avro olurken bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 3,6 yükselerek 62,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

ABD, EN BÜYÜK PAZAR KONUMUNU KORUDU, ÇİN İLE TİCARET ZAYIFLADI

Almanya'nın en büyük dış pazarı, eylülde de ABD oldu. ABD'ye yapılan ihracat, aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 13,4 milyar avroya gerilese de geçen yılın eylül ayına göre yüzde 10,3'lük artış sergiledi.

Aynı dönemde İngiltere'ye yapılan dış satım, yüzde 4,7 düşüşle 7,3 milyar avroya, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 5,2 azalarak 5,5 milyar avroya geriledi.

İthalat tarafında ise Almanya'nın en büyük tedarikçisi Çin olmaya devam etti. Çin'den yapılan ithalat eylülde yüzde 1,6 artarak 17,3 milyar avroya ulaştı.

ABD'den yapılan ithalat, yüzde 6,2 artışla 8,8 milyar avroya, İngiltere'den yapılan ithalat ise yüzde 1 artışla 3,3 milyar avroya yükseldi.

#ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ #AVRO BÖLGESİ #ALMANYA

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